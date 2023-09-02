Український стартап Respeecher реалізує проєкт із популяризації кримськотатарської мови для застосування її в онлайн-сервісах

Український стартап Respeecher ініціював проєкт із популяризації кримськотатарської мови для застосування її в багатьох онлайн-сервісах, для реалізації проєкту команда збирає голоси носіїв мови, повідомляє представництво президента України в АР Крим.

"Український стартап Respeecher ініціював надзвичайно важливий проєкт із популяризації кримськотатарської мови з метою прискорити її появу в багатьох звичних сервісах: помічниках у телефонах, чат-ботах і автоматичних перекладачах", - ідеться в повідомленні представництва президента в Криму у фейсбуці.

Як повідомляється, для реалізації проєкту "команда тренує нейромережу для розпізнавання кримськотатарської мови і для цього збирає 1000 голосів її носіїв".

Згідно з повідомленням, носії мови можуть надсилати аудіо, зроблені на диктофон навіть у домашніх умовах. Також можна записати аудіо просто в студії Respeecher, якщо носій мови проживає в Києві.

Як зазначається, важливо, щоб аудіо мало мінімум звуків на фоні, наприклад, шум кондиціонера, холодильника чи голоси інших людей. Бажано, щоб тривалість аудіо була від 30 хвилин до години. "Що більше різних акцентів і тональностей голосів модель ШІ проаналізує, то більш точним буде результат розпізнавання мови", - зазначається в повідомленні.

"Найкращими для аналізу будуть аудіозаписи кримськотатарського літературного мовлення, які записані в тихій кімнаті з мінімальною кількістю фонових шумів. Рекомендуємо робити записи на хороший мікрофон, утім, підійдуть навіть аудіозаписи, зроблені на iphone або подкасти", - зазначено в повідомленні.

Стартап запевняє, що жодні дані конкретних осіб не зберігатимуться, і без дозволу носія команда ніколи не буде відтворювати чужі голоси, тому всі надіслані дані будуть використані лише з метою навчання нейромережі та для аналізу кримськотатарської мови загалом. Як повідомляється, "раніше стартап уже працював із найбільшими голлівудськими студіями, дотримуючись цих етичних стандартів співпраці".