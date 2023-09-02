Телеком

19:47 02.09.2023

Український стартап Respeecher реалізує проєкт із популяризації кримськотатарської мови для застосування її в онлайн-сервісах

2 хв читати
Український стартап Respeecher реалізує проєкт із популяризації кримськотатарської мови для застосування її в онлайн-сервісах

Український стартап Respeecher ініціював проєкт із популяризації кримськотатарської мови для застосування її в багатьох онлайн-сервісах, для реалізації проєкту команда збирає голоси носіїв мови, повідомляє представництво президента України в АР Крим.

"Український стартап Respeecher ініціював надзвичайно важливий проєкт із популяризації кримськотатарської мови з метою прискорити її появу в багатьох звичних сервісах: помічниках у телефонах, чат-ботах і автоматичних перекладачах", - ідеться в повідомленні представництва президента в Криму у фейсбуці.

Як повідомляється, для реалізації проєкту "команда тренує нейромережу для розпізнавання кримськотатарської мови і для цього збирає 1000 голосів її носіїв".

Згідно з повідомленням, носії мови можуть надсилати аудіо, зроблені на диктофон навіть у домашніх умовах. Також можна записати аудіо просто в студії Respeecher, якщо носій мови проживає в Києві.

Як зазначається, важливо, щоб аудіо мало мінімум звуків на фоні, наприклад, шум кондиціонера, холодильника чи голоси інших людей. Бажано, щоб тривалість аудіо була від 30 хвилин до години. "Що більше різних акцентів і тональностей голосів модель ШІ проаналізує, то більш точним буде результат розпізнавання мови", - зазначається в повідомленні.

"Найкращими для аналізу будуть аудіозаписи кримськотатарського літературного мовлення, які записані в тихій кімнаті з мінімальною кількістю фонових шумів. Рекомендуємо робити записи на хороший мікрофон, утім, підійдуть навіть аудіозаписи, зроблені на iphone або подкасти", - зазначено в повідомленні.

Стартап запевняє, що жодні дані конкретних осіб не зберігатимуться, і без дозволу носія команда ніколи не буде відтворювати чужі голоси, тому всі надіслані дані будуть використані лише з метою навчання нейромережі та для аналізу кримськотатарської мови загалом. Як повідомляється, "раніше стартап уже працював із найбільшими голлівудськими студіями, дотримуючись цих етичних стандартів співпраці".

 

 

 

Теги: #онлайн #сервіси #кримськотатарська_мова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 20.07.2023
ВДНГ запустила онлайн-реєстр пам'яток культурної спадщини

ВДНГ запустила онлайн-реєстр пам'яток культурної спадщини

20:29 09.07.2023
У Польщі з'явилася онлайн-платформа для захисту прав українців

У Польщі з'явилася онлайн-платформа для захисту прав українців

19:19 01.05.2023
В умовах війни медичні компанії впроваджують сервіси, що дають змогу підтримувати комунікації з пацієнтами

В умовах війни медичні компанії впроваджують сервіси, що дають змогу підтримувати комунікації з пацієнтами

09:53 26.12.2022
Міносвіти презентувало платформу дистанційного навчання "Професійна освіта онлайн"

Міносвіти презентувало платформу дистанційного навчання "Професійна освіта онлайн"

05:12 25.11.2022
Держгеокадастр перевів роботу картографо-геодезичного фонду України в онлайн

Держгеокадастр перевів роботу картографо-геодезичного фонду України в онлайн

15:58 11.10.2022
У Києві впроваджено дистанційне навчання у школах до кінця тижня

У Києві впроваджено дистанційне навчання у школах до кінця тижня

16:47 26.07.2022
Сервіс NOVUS.online перебуває на тестовій стадії

Сервіс NOVUS.online перебуває на тестовій стадії

12:46 27.06.2022
Українська ІТ-армія за 4 місяці війни атакувала понад 4,2 тис. російських онлайн-ресурсів

Українська ІТ-армія за 4 місяці війни атакувала понад 4,2 тис. російських онлайн-ресурсів

17:30 20.04.2022
Міносвіти розглядає можливість складання мультипредметного тесту в режимі онлайн

Міносвіти розглядає можливість складання мультипредметного тесту в режимі онлайн

12:46 20.04.2022
Нацгвардія просить українців дивитися Великодні богослужіння онлайн заради безпеки

Нацгвардія просить українців дивитися Великодні богослужіння онлайн заради безпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський презентував інноваційний освітній застосунок "Мрія" для школярів

Реалізація закону про медіа зменшить вплив великого бізнесу в цій сфері - голова Нацради з телерадіо

Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією

Держспецзв'язку просить військовослужбовців ЗСУ підвищити рівень захисту комп'ютерів у зв'язку з активізацією російських хакерів Armageddon

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

ОСТАННЄ

Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайських сall-центрів у трьох областях України

Зеленський презентував інноваційний освітній застосунок "Мрія" для школярів

Google 4 жовтня може представити нові смартфони та годинник Pixel

"Vodafone Україна" повідомила, що придбала "Фрінет" за 746 млн грн

"Vodafone Україна" в I пів.-2023 збільшила чистий прибуток у 3,4 раза

Першу версію освітньої системи "Мрія" буде запущено наприкінці осені-взимку - Федоров

"Vodafone Україна" закрив операцію з купівлі "Фрінету"

Більшість українців змінила ставлення до Дня Незалежності за останні два роки – опитування Rakuten Viber

"Нова пошта" вийде на ринок Словаччини в жовтні

Adobe випустила нову версію застосунку Express із підтримкою ШІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА