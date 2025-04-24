Інтерфакс-Україна
Події
15:49 24.04.2025

Укргазбанк частково відновив роботу своїх сервісів

1 хв читати
Укргазбанк частково відновив роботу своїх сервісів

Державний Укргазбанк (Київ) частково відновив роботу своїх сервісів після нічної атаки Росії, більшість послуг уже доступні, хоча можливі тимчасові збої з картковими операціями.

"Більшість сервісів та послуг вже доступні для клієнтів. Тимчасово можуть спостерігатись помилки окремих операцій з пластиковими картками", - повідомили у банку.

Укргазбанк й надалі працює над повноцінним відновлення сервісів, зазначено в інформації.

Як повідомлялось, Укргазбанк сповістив про можливі збої у роботі низки сервісів, зокрема, терміналів, банкоматів і мобільного застосунку.

Теги: #укргазбанк #відновлення #сервіси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 24.04.2025
Укргазбанк повідомив про можливі збої в роботі систем через нічну атаку РФ

Укргазбанк повідомив про можливі збої в роботі систем через нічну атаку РФ

00:20 24.04.2025
Україні потрібно залучити на пріоритетне відновлення цього року ще майже $10 млрд – Мінфін

Україні потрібно залучити на пріоритетне відновлення цього року ще майже $10 млрд – Мінфін

15:12 16.04.2025
Латвія та ПРООН відновили пошкоджені через обстріли дитсадок та лікарню в Чернігові

Латвія та ПРООН відновили пошкоджені через обстріли дитсадок та лікарню в Чернігові

20:10 11.04.2025
Зеленський обговорив з представниками громад Дніпропетровської області відбудову житла та водопостачання

Зеленський обговорив з представниками громад Дніпропетровської області відбудову житла та водопостачання

19:00 11.04.2025
Уряд схвалив виділення 1,28 млрд грн на завершення 23 проєктів відбудови – Мінрозвитку

Уряд схвалив виділення 1,28 млрд грн на завершення 23 проєктів відбудови – Мінрозвитку

08:45 10.04.2025
Відновлювальні роботи на ТЕС триватимуть весь 2025р і опісля – ДТЕК

Відновлювальні роботи на ТЕС триватимуть весь 2025р і опісля – ДТЕК

20:07 09.04.2025
США роблять кроки щодо відновлення деяких припинених програм іноземної допомоги

США роблять кроки щодо відновлення деяких припинених програм іноземної допомоги

14:41 09.04.2025
ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

18:59 08.04.2025
Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

18:27 08.04.2025
Швейцарія подвоїть фінансування проєктів відбудови в Україні вдвічі - до CHF100 млн

Швейцарія подвоїть фінансування проєктів відбудови в Україні вдвічі - до CHF100 млн

ВАЖЛИВЕ

РФ завдала удари по Києву "в дуже невдалий час", заявив Трамп

Україна прибрала з угоди зі США все, що було поза Конституцією, - Зеленський

У Трампа на столі - формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні, – Зеленський

Росія розраховувала на великий скандал вчора – Зеленський

Зеленський пов’язує нічний удар по Україні з тиском РФ на Америку

ОСТАННЄ

Російський удар по Києву завдано цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі – Клименко

Японія передала Києву мініекскаватори для швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів - мер

РФ завдала удари по Києву "в дуже невдалий час", заявив Трамп

ДБР повідомило про підозру 8 працівникам київського СІЗО і 5 ув’язненим через смерть ув’язненого

В найближчу годину в Києві та області очікується гроза

ВАКС дозволив спецрозслідування щодо екснардепа Нестеренка, який в розшуку

Рамафоса: Перший візит президента України до ПАР відображає наше спільне прагнення до зміцнення двосторонніх відносин

Президент ПАР: Зобов'язання України про безумовне припинення вогню задає дуже позитивний тон для початку переговорів

Україна прибрала з угоди зі США все, що було поза Конституцією, - Зеленський

Серед загиблих у Києві - брат із сестрою у віці 19 і 21 років

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА