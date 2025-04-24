Укргазбанк частково відновив роботу своїх сервісів

Державний Укргазбанк (Київ) частково відновив роботу своїх сервісів після нічної атаки Росії, більшість послуг уже доступні, хоча можливі тимчасові збої з картковими операціями.

"Більшість сервісів та послуг вже доступні для клієнтів. Тимчасово можуть спостерігатись помилки окремих операцій з пластиковими картками", - повідомили у банку.

Укргазбанк й надалі працює над повноцінним відновлення сервісів, зазначено в інформації.

Як повідомлялось, Укргазбанк сповістив про можливі збої у роботі низки сервісів, зокрема, терміналів, банкоматів і мобільного застосунку.