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14:56 30.08.2023

"Vodafone Україна" в I пів.-2023 збільшила чистий прибуток у 3,4 раза

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"Vodafone Україна" в I пів.-2023 збільшила чистий прибуток у 3,4 раза

ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна"), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні, у січні-червні 2023 року збільшило чистий прибуток у 3,4 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,266 млрд грн, повідомила пресслужба мобільного оператора.

Згідно з проміжним консолідованим фінансовим звітом компанії, її виторг збільшився на 4,9% - до 10,404 млрд грн, а операційний прибуток - на 45,1%, до 3,712 млрд грн.

Зазначається, що показник OIBDA компанії збільшився на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,934 млрд грн. Показник маржа OIBDA несуттєво скоротився на 1 п.п. до 57%.

У компанії уточнили, що стрибок чистого прибутку пов'язаний зі зменшенням збитків від курсової різниці внаслідок фіксації Нацбанком обмінного курсу долара до гривні з липня минулого року.

Крім того, у першому півріччі 2023 року збитки "Vodafone Україна" від війни скоротилися у 8,2 раза - до 116 млн грн.

Абонентська база у другому кварталі 2023 року залишалася стабільною - 15,2 млн клієнтів. "Зменшення на 8% порівняно з II кварталом минулого року пов'язане зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв'язку через активні бойові дії, недоступність мереж мобільного зв'язку на тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій, масову міграцію", - пояснюється у пресрелізі.

Уточнено, що понад 2 млн абонентів "Vodafone Україна" залишаються за кордоном і продовжують користуватися послугами компанії. При цьому виторг від послуг роумінгу скоротився на 6,5% - до 446 млн грн, тоді як загалом виторг від послуг мобільного зв'язку зріс на 12,3% - до 8,1 млрд грн.

ARPU компанії зросло в другому кварталі до 108,4 грн на місяць зі 104 грн у першому кварталі за рахунок збільшення проникнення мобільного інтернету та обсягів користування.

"Vodafone Україна" збільшив капітальні інвестиції на 75% - до 2,231 млрд грн, спрямовуючи їх на відновлення зруйнованої інфраструктури, оперативні ремонти мережі та підготовку до роботи в умовах можливих дефіцитів електроенергії в зимовий період.

Зокрема, 9,5 тис. базових станцій компанії було обладнано новими акумуляторними батареями нового типу, які менш чутливі до перепадів напруги в мережі та частих відключень електроенергії, а також мають у 2,5-3 рази більшу швидкість зарядки.

Для забезпечення аварійного живлення, компанія додатково обладнала 1,12 тис. вузлових технічних об'єктів резервним живленням за допомогою стаціонарних генераторних установок і підготувала 522 мобільних генератори, створено резерв дизельного пального і бензину для їхньої роботи. Зазначається, що фахівці компанії тестують нові рішення на низці об'єктів, використовуючи альтернативні джерела енергії, зокрема сонячні електростанції та мікротурбінні генератори.

У тексті фінансового звіту наголошується, що станом на 30 червня 2023 року "Vodafone Україна" дотримувалася всіх боргових ковенантів. Водночас занепокоєння компанії продовжує викликати мораторій на транскордонні валютні розрахунки, через який у майбутньому можуть виникнути складнощі з погашенням у лютому 2025 року єврооблігацій на $400 млн. У зв'язку з цим, керівництво компанії розглядає кілька варіантів на випадок, якщо мораторій і надалі діятиме: зокрема, рефінансування коштом фінансових установ, переговори щодо зміни умов облігацій із утримувачами євробондів, упровадження додаткових заходів із керування й контролю відтоку коштів для максимального збільшення їхнього обігу.

Теги: #прибуток #vodafone_ukraine

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