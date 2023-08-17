Adobe випустила нову версію застосунку Express із підтримкою ШІ

Американська Adobe Inc., розробник графічного програмного забезпечення, випустила чергову версію застосунку Express для персональних комп'ютерів, додавши підтримку штучного інтелекту (ШІ), ідеться в пресрелізі компанії.

Застосунок являє собою універсальну платформу для роботи з відео, зображеннями та документами і дає змогу створювати унікальні дизайни з нуля.

У нову версію було інтегровано деякі можливості розробленого компанією генеративного ШІ під назвою Firefly.

Так, завдяки штучному інтелекту, Express зможе створювати бажані зображення на основі текстових запитів від користувача (підтримуються понад 100 мов) і автоматично застосовувати різні візуальні ефекти до тих чи інших шрифтів.

Крім того, розробники додали в застосунок можливість спільного редагування файлів одночасно з іншими людьми.

Дещо пізніше нова версія Express також стане доступною для телефонів на базі iOS і Android, повідомив старший віцепрезидент Adobe Говінд Балакрішнан.

Акції компанії додають у ціні 0,3% під час торгів у середу. Від початку поточного року їхня вартість збільшилася на 55%, тоді як індекс Nasdaq Composite за той самий період зріс на 30%.