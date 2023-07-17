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19:05 17.07.2023

Нова "Місія неможлива" зібрала $56,2 млн у Північній Америці в перший вікенд, менше прогнозів

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Нова "Місія неможлива" зібрала $56,2 млн у Північній Америці в перший вікенд, менше прогнозів

Касові збори чергового фільму з Томом Крузом "Місія неможлива: Розплата. Частина перша" у кінотеатрах США і Канади становили $56,2 млн за минулі три дні, тоді як студії Paramount і Skydance розраховували на збори понад $60 млн.

Прем'єра нової частини серії фільмів про агента Ітана Ханта, що стартувала в 1996 році, відбулася в середу, і за п'ять днів після дебюту картині вдалося заробити в Північній Америці $80 млн, пише CNN. Світові збори досягли $235 млн, що є рекордом для франшизи.

Бюджет картини без урахування маркетингових витрат становив близько $300 млн.

Експерти зазначають, що це літо видалося невдалим для гучних блокбастерів, і багато довгоочікуваних прем'єр не змогли виправдати очікування творців у дебютний вікенд. Це стосується фільмів "Флеш", "Індіана Джонс і реліквія долі", а також анімаційного фільму Disney "Стихії".

Тим часом публіка і критики дуже позитивно оцінили "Розплату", що дає змогу сподіватися на хороші збори надалі, пише Variety. Крім того, фільми серії "Місія неможлива" часто приваблюють більш вікову аудиторію, яка не поспішає в кінотеатри одразу після прем'єри.

Водночас картині доведеться непросто в боротьбі за вподобання глядачів: уже на наступних вихідних відбудуться прем'єри одразу двох очікуваних фільмів - "Барбі" за участю Марго Роббі та Раяна Гослінга і "Оппенгеймера" режисера Крістофера Нолана.

Теги: #фільм #касові_збори

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