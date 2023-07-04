Телеком

12:02 04.07.2023

Meta запустить аналог Twitter у четвер - WSJ

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Meta запустить аналог Twitter у четвер - WSJ

Американська Meta в четвер планує запустити сервіс мікроблогів Threads, пише The Wall Street Journal.

У магазині застосунків App Store вже з'явилася сторінка Threads, де його заявлено як "застосунок Instagram для текстових бесід". За даними WSJ, там також було зазначено, що запуск застосунку очікується в четвер. Передбачається, що Threads задіє базу користувачів Instagram.

Експерти в галузі соціальних мереж, думку яких наводить газета, вважають новий застосунок значущим конкурентом Twitter. "На мій погляд, у сфері мікроблогів справді з'явиться новий великий гравець, але далеко не факт, що переможцем буде Meta", - наводить WSJ слова головного директора з продуктів Mozilla, колишнього топменеджера Twitter і Meta Стіва Тейшейри.

Mozilla критикувала підходи великих технологічних компаній до управління соцмережами і називала індустрію недієздатною. На думку Тейшейри, брак довіри з боку користувачів може негативно позначитися на популярності Threads.

За прогнозами Insider Intelligence, рекламні доходи Twitter у 2023 році становитимуть $3 млрд. Звітність за 2022 рік не публікували, оскільки компанія стала приватною. У 2021 році соцмережа отримала $4,51 млрд.

Виручка сервісу мікроблогів Meta має бути не меншою, вважає продакт-менеджер, який працює в Кремнієвій долині та є ексспівробітником Meta, Pinterest і Twitter, Саянтан Мукхопадх'яй, чию точку зору наводить видання. У Meta більше користувачів і рекламодавців, а її рекламні інструменти та продукти ефективніші, завдяки чому вона напевно зможе показувати дорожчу рекламу користувачам, коло яких ширше, зазначає експерт.

Якщо запуск Threads справді відбудеться в четвер, це може стати ідеальним моментом для того, щоб виграти від негативної реакції користувачів щодо Twitter, зазначає MarketWatch. У понеділок Twitter оголосила, що зробить платним популярний інструмент TweetDeck, чим викликала масове невдоволення користувачів.

Раніше повідомлялося, що Meta веде переговори для залучення телеведучої Опри Вінфрі та Далай-лами як користувачів нового застосунку, якому всередині компанії присвоїли кодову назву Project 92.

Теги: #threads #meta

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