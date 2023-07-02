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11:32 02.07.2023

Лісовий: розважальний контент іноземною мовою - дуже ефективний інструмент для якнайшвидшого оволодіння мовою

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Лісовий: розважальний контент іноземною мовою - дуже ефективний інструмент для якнайшвидшого оволодіння мовою

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що розважальний контент іноземною мовою - дуже ефективний інструмент для якнайшвидшого оволодіння мовою.

"У питаннях кіноіндустрії в мене немає експертизи, але як споживач можу сказати, що розважальний контент іноземною мовою – дуже ефективний інструмент для якнайшвидшого оволодіння мовою. Також це може бути стимулом для розвитку українського дубляжу на стримінгових платформах", - написав Лісовий у Facebook.

Міністр наголосив, що братися за вивчення англійської треба чимраніше, що й пропонується в новому законопроєкті президента, зокрема.

Лісовий також навів приклади, що англійська мова є глобальною мовою науки та освіти.

"Розвиток англійської точно не йтиме всупереч розвитку української, нашої рідної та державної мови. Наша мета – посилити Україну, українців і все українське за рахунок виходу на глобальний ринок. Англійська мова – один з необхідних для цього інструментів", - підсумував він.

Як повідомлялося, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9432, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 до 2027 року. Також визначено, що через чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я повинні будуть обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача. Крім того, норми дублювання інформації та обслуговування іноземців у сфері транспорту англійською мовою набувають чинності за два роки після набуття чинності самого закону, а надання екстреної допомоги іноземцям здійснюватиметься англійською мовою за чотири роки після припинення воєнного стану. Серед іншого, використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку та вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року.

Громадянська спільнота "Мова об'єднує" вимагає вилучити із законопроєкту про застосування англійської мови в Україні всі зміни, що стосуються кіно та телебачення.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що надання громадянину України поза його волею інформації іншою мовою, крім державної, є порушенням його прав.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф.

 

Теги: #мова #кіно #лісовий

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