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11:14 30.06.2023

Спільнота "Мова об'єднує" вимагає вилучити із законопроєкту про застосування англійської мови всі норми, що стосуються кіно і телебачення

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Громадянська спільнота "Мова об'єднує" вимагає вилучити із законопроєкту про застосування англійської мови в Україні всі зміни, що стосуються кіно й телебачення.

"Громадянська спільнота "Мова об'єднує" висловлює рішучий протест проти намірів влади викинути українську мову з кінотеатрів і зменшити її частку на телебаченні. Ми вважаємо неприйнятним ухвалення навіть у першому читанні внесеного 28 червня президентом України законопроєкту №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", якщо з нього не будуть вилучені відверто антиукраїнські норми", - йдеться в заяві організації.

У спільноті зазначили, що підвищення рівня володіння англійською мовою як головною міжнародною мовою сучасного світу є правильною і важливою метою, але наголошують, що ухвалення такого закону не має звужувати сферу застосування української мови.

"Законопроєкт забороняє показ у кінотеатрах англомовних фільмів, дубльованих українською мовою. Вони можуть демонструватися лише англійською мовою з українськими субтитрами. Оскільки англомовні фільми становлять левову частку всіх фільмів в українському кінопрокаті, реалізація цієї норми призведе до катастрофічних наслідків. По-перше, українська мова майже повністю зникне з кінотеатрів... По-друге, знищується українське кінодублювання як галузь. По-третє, буде завдано удару по кінотеатрах через різке падіння відвідуваності... По-четверте, величезна кількість глядачів, позбавлених можливості дивитися фільми українською мовою, просто дивитиметься їх у російськомовному дубляжі в інтeрнeті", - йдеться в заяві.

У спільноті наголосили, що заборона на демонстрування фільмів українською мовою в Україні є антиконституційним рішенням.

Як повідомлялося, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9432, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 до 2027 року. Також визначено, що через чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я повинні будуть обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача. Крім того, норми дублювання інформації та обслуговування іноземців у сфері транспорту англійською мовою набувають чинності за два роки після набуття чинності самим законом, а надання екстреної допомоги іноземцям здійснюватиметься англійською мовою за чотири роки після припинення воєнного стану. Зокрема, використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку та вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року.

Теги: #закон #мова #телебачення #кіно

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