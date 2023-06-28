Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.

Дванадцять глобальних операторів зв'язку у вівторок заявили, що зобов'язуються до 2030 року приймати назад і переробляти щонайменше 20% мобільних пристроїв, які вони продають клієнтам, повідомляється в пресрелізі галузевої організації GSMA.

Британська BT Group, філіппінська Globe Telecom, GO Malta, французькі Orange і Iliad, японська KDDI, португальська NOS, бельгійська NOS, бельгійська Proximus, кенійська Safaricom, сінгапурська Singtel, іспанська Telefonica і шведська Tele2 взяли на себе зобов'язання, що всі зібрані старі пристрої буде відремонтовано, повторно використано або передано на переробку.

Понад 5 млрд телефонів, які наразі лежать невикористаними у споживачів у всьому світі, можуть бути спрямовані на переробку. З них можна витягти золото, паладій, срібло, мідь, рідкісноземельні елементи та інші складові на суму $8 млрд, а також достатньо кобальту для 10 млн акумуляторів для електромобілів, наголошується в повідомленні.