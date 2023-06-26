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11:07 26.06.2023

"Київстар" готовий розглядати входження в нові бізнеси на фазі B, С - президент

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"Київстар" готовий розглядати входження в нові бізнеси на фазі B, С - президент

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" поки що не повертатиметься до ідеї фінансування українських стартапів на ранньому етапі їх розвитку, проте готовий розглядати більш зрілі бізнеси для інвестицій, у яких його компетенція і механізми корпоративного управління можуть дати значну синергію, повідомив президент "Київстар" Олександр Комаров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ні, у стартапи ми не плануємо йти", - сказав він, відповідаючи на запитання про можливість повернення компанії до ангельського фінансування стартапів.

"На мою думку, якщо ви хочете досягати успіху в розвитку стартапів, вам потрібно вести їх сотні. Я не бачу такої ємності ринку в Україні. Я не бачу в нас компетенції це робити", - пояснив Комаров.

Однак президент компанії зазначив, що вбачає роль мобільного оператора як великого бізнесу, якому слід "входити в більш-менш стійкі невеликі бізнеси, які на фазі B, C.

Як приклад президент "Київстар" навів платформу Helsi, яка вже п'ять років працює в сегменті медичних інформаційних послуг для закладів охорони здоров'я та пацієнтів України і яку "Київстар" придбав минулого року.

"Ми бачимо, що це дуже хороша платформа для розвитку інших сервісів та інших сегментів, тому інвестуємо. І інвестуємо набагато більшим чеком. Компанія зросла в кількості співробітників, зросла в рази і продовжує зростати", - констатував Комаров.

Він додав, що у такий спосіб "Київстар" інвестує в продукцію, яка, крім комерційного, має великий соціальний сенс. Очільник мобільного оператора наголосив на готовності підтримувати підприємства з подібними цілями.

"Коли ми будемо бачити в таких індустріях такого плану цілі, ми намагатимемося туди заходити. Тому що через інвестиції, компетенцію, механізми корпоративного управління, де ми найбільш розвинені, на мій погляд, ми можемо зробити велику справу. Ось такий у нас підхід", - резюмував президент компанії.

"Київстар" - найбільший оператор зв'язку в Україні з 24,3 млн абонентів мобільного зв'язку і понад 1,1 млн абонентів домашнього інтернету, на 100% належить міжнародній групі VEON зі штаб-квартирою в Нідерландах. Компанія надає послуги на базі технологій мобільного та фіксованого зв'язку, зокрема 4G, а також інноваційні послуги, як-от Big Data, IoT, хмарні рішення, цифрове телебачення, цифрове здоров'я тощо.

"Київстар" у 2016 році запустив телеком-акселератор спільно з командою технологічного кластера Radar Tech, який пропрацював кілька сезонів.

Helsi - медична інформаційна система і провідний цифровий провайдер у сфері охорони здоров'я України. Відома як постачальник SaaS-рішень медичної інформаційної системи для 1500 державних і приватних клінік. Заявлена кількість зареєстрованих лікарів на кінець першого кварталу цього року - 33,5 тис., користувачів - 25 млн.

Теги: #бізнес #київстар #комаров

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