У РНБО обговорюють можливість відмови від китайського телеком-обладнання

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України розпочато обговорення можливості відмови від використання українськими телеком-операторами обладнання, виготовленого в Китаї, повідомив керівник управління з питань інформаційної безпеки служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки апарату РНБО Володимир Звєрєв на конференції "Україна: стійкість зв'язку та інтернету під час війни".

"Наразі триває етап обговорення. Це важливо, тому що ризики є, а у нас ухвалення рішень ґрунтується на ризик-орієнтованих обговореннях. Я думаю, що це дуже правильно, що обговорення є, тому чекаємо", - сказав Звєрєв.

На його думку, обмеження використання китайського телеком-обладнання здебільшого торкнеться тих операторів, які працюють із державними мережами та/або підключені до державних структур.

"Але потрібно все це прораховувати і дивитися, як воно впливатиме на результат. Тому можливі варіанти, коли до операторів, які працюють із державними мережами, або під'єднані до державних установ, буде застосовано жорсткіші вимоги",- вважає Звєрєв.

Директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету "Міцифри" Юрій Мацик також підтвердив, що міністерство отримало запит від РНБО щодо ініційованої парламентським комітетом можливої заборони китайського обладнання. За його словами, можливі два шляхи: заборона на купівлю нового обладнання з правом використовувати вже наявне та вимога замінити обладнання китайського виробництва, яке вже є.

"Треба розуміти, скільки це коштуватиме, і хто це зможе фінансувати, адже це величезні ресурси", - прокоментував представник Мінцифри другий варіант. За його словами, заміна телеком-обладнання, яке вже працює, обійдеться дорожче за $1 млрд.

Він також зазначив, що фактично під час кожної зустрічі з європейцями та американцями, які розглядають питання надання допомоги Україні, постає запитання: "а що з обладнанням китайських виробників?".

"Вони не кажуть, можна чи не можна, але вони чомусь останнім часом почали дедалі частіше про це запитувати. Відповідно, якщо це питання формується, значить, це питання людей турбує. Відповідно, тому й виникає питання в РНБО, як із цим бути і що робити", - пояснив Мацик.

В інтерв'ю виданню dev.ua у п'ятницю він зазначив, що на частку обладнання китайської державної ZTE і приватної Huawei у деяких мобільних операторів припадає приблизно 70% обладнання, а може, навіть більше.