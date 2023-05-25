Телеком

16:29 25.05.2023

"Київстар" виділив 20 млн грн у спільний із "Повернись живим" збір 175 млн грн на розмінування

1 хв читати
"Київстар" виділив 20 млн грн у спільний із "Повернись живим" збір 175 млн грн на розмінування

Найбільший у країні телеком-оператор "Київстар" у співпраці з фондом "Повернись живим" запустив благодійний збір 175 млн грн для забезпечення 146 саперних груп необхідним обладнанням для розмінування деокупованих територій, повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров у четвер.

"Ми вважаємо важливою місією для компанії - надавати допомогу саперам у розмінуванні. (...) "Київстар" виділяє 20 млн грн на цей проєкт і закликає українців та український бізнес долучатися", - написав Комаров на своїй фейсбук-сторінці, продемонструвавши залишену окупантами "закладку" гранати на базовій станції.

Згідно з даними ООН на 21 травня, від початку вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних пережитків війни загинула 281 цивільна особа, і ще 572 були поранені.

Комаров додав, що забрудненою мінами в Україні вважають територію понад 140 тис. кв. км, або майже третину країни.

"На жаль, навіть за найсприятливіших умов на повне розмінування знадобляться десятиліття і мільярди доларів", - констатував глава "Київстару".

Долучитися до збору коштів можна за посиланням https://kv.st/bea.

"Київстар" надає послуги зв'язку та передання даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій. Компанія обслуговує 24,8 млн абонентів, з яких 3,3 млн - внутрішньо переміщені особи. З 2,2 млн абонентів, які виїхали за кордон, 1,4 млн залишаються абонентами компанії, зокрема 95% використовують послугу "роумінг як вдома", що надається в 27 країнах.

Теги: #київстар #повернись_живим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 24.05.2023
«Нам тут жити»: Київстар та Повернись живим запускають збір для 146 саперних груп заради розмінування країни

«Нам тут жити»: Київстар та Повернись живим запускають збір для 146 саперних груп заради розмінування країни

20:58 11.05.2023
"Київстар" виділив 10 млн грн на закупівлю медобладнання для опікового відділення у Львові

"Київстар" виділив 10 млн грн на закупівлю медобладнання для опікового відділення у Львові

14:09 06.05.2023
Глава "Київстару" очікує подальшого продовження угоди про доступний роумінг до приєднання України до роумінгової зони ЄС

Глава "Київстару" очікує подальшого продовження угоди про доступний роумінг до приєднання України до роумінгової зони ЄС

13:39 11.04.2023
Для сил ТрО акумулюють 400 млн грн на зброю – стартувала ініціатива "ОКО ЗА ОКО-2"

Для сил ТрО акумулюють 400 млн грн на зброю – стартувала ініціатива "ОКО ЗА ОКО-2"

12:02 10.04.2023
ОККО і "Повернись живим" акумулювали 325 млн грн на 25 розвідкомплексів для ЗСУ

ОККО і "Повернись живим" акумулювали 325 млн грн на 25 розвідкомплексів для ЗСУ

13:06 03.04.2023
ОККО повністю закрила збір коштів на "Довгі РУКи ТрО" Повернись живим, перерахувавши 48 млн грн

ОККО повністю закрила збір коштів на "Довгі РУКи ТрО" Повернись живим, перерахувавши 48 млн грн

20:04 28.03.2023
"Київстар" у I кв.-2023 побудує 170 базових станцій

"Київстар" у I кв.-2023 побудує 170 базових станцій

15:04 24.03.2023
"Київстар" приєднався до BankID НБУ

"Київстар" приєднався до BankID НБУ

19:33 19.03.2023
"Київстар" інвестував у свою енергонезалежність понад 350 млн грн

"Київстар" інвестував у свою енергонезалежність понад 350 млн грн

14:36 06.02.2023
"Київстар" забезпечив резервними джерелами живлення 50 фірмових магазинів

"Київстар" забезпечив резервними джерелами живлення 50 фірмових магазинів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

ОСТАННЄ

"Укрпошта" з 1 липня припиняє приймання та доставку бандеролей

Meta у 2023 р. сплатила "податок на гугл" $10,3 млн, Google - $5,7 млн

monobank відклав запуск готового проєкту stereo в Польщі на невизначений термін

Ткаченко запрошує представників провідних анонімних телеграм-каналів для обговорення проблемних питань

Держвидатки на ІТ зростуть на 7,6% у 2023 році

Xiaomi зафіксувала чистий прибуток у I кв., незважаючи на 19-відсоткове зниження виторгу

Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

Законопроєкт 8087 передбачає розширення повноважень Держспецзв'язку щодо захисту бізнесу від кіберзагроз - заступник голови відомства

Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

Використання програмної Платформи реєстрів дасть змогу заощадити близько 1 млрд грн під час створення 100 держреєстрів - Держспецзв'язку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА