"Київстар" виділив 20 млн грн у спільний із "Повернись живим" збір 175 млн грн на розмінування

Найбільший у країні телеком-оператор "Київстар" у співпраці з фондом "Повернись живим" запустив благодійний збір 175 млн грн для забезпечення 146 саперних груп необхідним обладнанням для розмінування деокупованих територій, повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров у четвер.

"Ми вважаємо важливою місією для компанії - надавати допомогу саперам у розмінуванні. (...) "Київстар" виділяє 20 млн грн на цей проєкт і закликає українців та український бізнес долучатися", - написав Комаров на своїй фейсбук-сторінці, продемонструвавши залишену окупантами "закладку" гранати на базовій станції.

Згідно з даними ООН на 21 травня, від початку вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних пережитків війни загинула 281 цивільна особа, і ще 572 були поранені.

Комаров додав, що забрудненою мінами в Україні вважають територію понад 140 тис. кв. км, або майже третину країни.

"На жаль, навіть за найсприятливіших умов на повне розмінування знадобляться десятиліття і мільярди доларів", - констатував глава "Київстару".

Долучитися до збору коштів можна за посиланням https://kv.st/bea.

"Київстар" надає послуги зв'язку та передання даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій. Компанія обслуговує 24,8 млн абонентів, з яких 3,3 млн - внутрішньо переміщені особи. З 2,2 млн абонентів, які виїхали за кордон, 1,4 млн залишаються абонентами компанії, зокрема 95% використовують послугу "роумінг як вдома", що надається в 27 країнах.