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19:25 12.05.2023

Новим гендиректором Twitter стала Лінда Яккаріно

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Новим гендиректором Twitter стала Лінда Яккаріно

Власник Twitter Ілон Маск у п'ятницю повідомив, що новою головою компанії стала Лінда Яккаріно, яка до цього була керівником рекламного напряму американської медіакорпорації NBCUniversal.

"Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового гендиректора Twitter", - написав Маск у твіттері.

Він додав, що Яккаріно зосередиться переважно на бізнес-процесах, а він сам на "дизайні продукту і нових технологіях".

Раніше в п'ятницю NBCUniversal оголосила, що Лінда Яккаріно залишає свою посаду в цій компанії.

Сам Маск напередодні повідомив, що знайшов нову голову для купленої ним соціальної мережі.

Нещодавно Маск і Яккаріно з'явилися разом на конференції в Маямі, де виступили з програмною промовою під назвою "Twitter 2.3: Від розмов до партнерств".

Маск купив сервіс мікроблогів за $44 млрд минулого року. Оголошену у квітні угоду було закрито тільки наприкінці жовтня після довгих розглядів між сторонами.

Теги: #сша #гендиректор #твиттер

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