Державні сайти демонструють зростання рівня доступності - дослідження ПРООН

Рівень державних сайтів українських органів влади поступово зростає, свідчать результати моніторингу, проведеного на замовлення Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Швеції наприкінці 2022-го - початку 2023 року, результати якого було представлено в Києві в четвер.

Як повідомляє пресслужба ПРООН, 73 сайти зі 100 проаналізованих на початок 2023 року мали базову доступність на середньому рівні та вище середнього. У 2021 році такі показники демонстрував 61 сайт зі 100.

Найчастіше на держсайтах є п'ять проблем доступності: відсутність механізму для швидкого переходу до основного вмісту, низька контрастність тексту, відсутність видимого індикатора фокусу під час навігації за допомогою клавіатури й тексту для гіперпосилань і наявність помилок у коді сторінки.

У звіті подано рекомендації, як усунути найпоширеніші помилки вебдоступності. Крім того, для державних органів було розроблено спеціальну методику, на основі якої і проводять дослідження: завдяки їй розробники та адміністратори можуть самостійно виявити та виправити прогалини в доступності майже без сторонньої технічної допомоги.

Це вже друге таке дослідження, зазначається в повідомленні. ПРООН аналізує базову вебдоступність сайтів органів виконавчої влади центрального та місцевого рівнів, починаючи з 2021 року. Мета моніторингу - оцінити доступність цих вебресурсів, виявити недоліки та сприяти їх усуненню.