Телеком

16:00 11.05.2023

Державні сайти демонструють зростання рівня доступності - дослідження ПРООН

1 хв читати
Державні сайти демонструють зростання рівня доступності - дослідження ПРООН

Рівень державних сайтів українських органів влади поступово зростає, свідчать результати моніторингу, проведеного на замовлення Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Швеції наприкінці 2022-го - початку 2023 року, результати якого було представлено в Києві в четвер.

Як повідомляє пресслужба ПРООН, 73 сайти зі 100 проаналізованих на початок 2023 року мали базову доступність на середньому рівні та вище середнього. У 2021 році такі показники демонстрував 61 сайт зі 100.

Найчастіше на держсайтах є п'ять проблем доступності: відсутність механізму для швидкого переходу до основного вмісту, низька контрастність тексту, відсутність видимого індикатора фокусу під час навігації за допомогою клавіатури й тексту для гіперпосилань і наявність помилок у коді сторінки.

У звіті подано рекомендації, як усунути найпоширеніші помилки вебдоступності. Крім того, для державних органів було розроблено спеціальну методику, на основі якої і проводять дослідження: завдяки їй розробники та адміністратори можуть самостійно виявити та виправити прогалини в доступності майже без сторонньої технічної допомоги.

Це вже друге таке дослідження, зазначається в повідомленні. ПРООН аналізує базову вебдоступність сайтів органів виконавчої влади центрального та місцевого рівнів, починаючи з 2021 року. Мета моніторингу - оцінити доступність цих вебресурсів, виявити недоліки та сприяти їх усуненню.

Теги: #проон #сайти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 05.04.2023
ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

13:50 31.03.2023
18 муніципалітетів проєкту "Мери за економічне зростання" в Україні та Молдові отримають допомогу в рамках грантової програми ЄС

18 муніципалітетів проєкту "Мери за економічне зростання" в Україні та Молдові отримають допомогу в рамках грантової програми ЄС

15:00 27.03.2023
Один рік повномасштабного вторгнення РФ перекреслив 15 років розвитку України, це надзвичайно шокує – директорка Кризового бюро ПРООН

Один рік повномасштабного вторгнення РФ перекреслив 15 років розвитку України, це надзвичайно шокує – директорка Кризового бюро ПРООН

14:14 27.03.2023
В Україні може бути заміновано понад 180 тис. кв. км, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії - директор Кризового бюро ПРООН

В Україні може бути заміновано понад 180 тис. кв. км, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії - директор Кризового бюро ПРООН

16:48 06.03.2023
Данія та ПРООН закупили сучасне медобладнання для реабілітації людей з інвалідністю, які постраждали від війни

Данія та ПРООН закупили сучасне медобладнання для реабілітації людей з інвалідністю, які постраждали від війни

16:38 15.02.2023
НБУ за 2022 р. виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів

НБУ за 2022 р. виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів

12:37 15.02.2023
НБУ за 2022 р. виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів

НБУ за 2022 р. виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів

07:30 26.01.2023
У Дніпрі розпочав роботу антикризовий хаб для людей, які постраждали від війни

У Дніпрі розпочав роботу антикризовий хаб для людей, які постраждали від війни

19:47 11.01.2023
ПРООН та уряд Японії передали рятувальникам спеціальне захисне обладнання для розмінування

ПРООН та уряд Японії передали рятувальникам спеціальне захисне обладнання для розмінування

14:00 21.11.2022
ПРООН та ЄС оголосили про виділення 35 млн євро для підтримки якнайшвидшого відновлення громад, які постраждали від війни

ПРООН та ЄС оголосили про виділення 35 млн євро для підтримки якнайшвидшого відновлення громад, які постраждали від війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

ОСТАННЄ

Центри надання адмінпослуг у Києві відновлюють запис у застосунку "Київ Цифровий"

SpaceX вивела на орбіту 15-ту з початку року партію інтернет-супутників Starlink

У системі "єВідновлення" стався збій через велику кількість заявок про пошкоджене через війну майно

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Нові "Вартові Галактики" відкрили літній кіносезон, зібравши $282 млн у дебютний вікенд

"Укрпошта" оновила сервіс переадресації відправлень

Росія атакує сервіс "єЧерга"

Глава "Київстару" очікує подальшого продовження угоди про доступний роумінг до приєднання України до роумінгової зони ЄС

Базова станція Vodafone "перехопила" ракету

СБУ припинила антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА