Мінрозвитку та ПРООН підписали угоду на EUR16,5 млн задля впровадження "зеленої" енергетики в Україні, зокрема у школах, дитсадках та лікарнях

Міністерство розвитку громад та територій та Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні підписали угоду на 16,5 млн EUR, що передбачає встановлення сонячних панелей і теплових насосів на об’єктах соціальної інфраструктури для забезпечення стійкого, децентралізованого енергопостачання громадських будівель

"Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та Міністерство розвитку громад і територій України 13 жовтня підписали фінансову угоду, офіційно розпочавши етап реалізації Програми "Рішення у сфері відновлюваної енергії" (Renewable Energy Solutions, RES). Ця угода забезпечує фінансування у розмірі 16,5 млн EUR для ПРООН з метою прискорення впровадження "зеленої" енергетики в державній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні ПРООН, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Фінансову угоду в Києві підписали перша заступниця міністра розвитку громад і територій України Альона Шкрум та заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.

Зазначається, що підписання угоди є останнім кроком у забезпеченні конкретних коштів для реалізації дворічної ініціативи ПРООН, яка підтримується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на підставі Угоди про інвестиційний грант між ЄІБ та Україною і фінансується за рахунок гранту Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK) в межах Ініціативи міжнародного кліматичного фінансування (IKI). Загалом програма RES є результатом співпраці між ЄІБ, Міністерством розвитку, ПРООН та німецьким агентством з розвитку GIZ.

За цією новою угодою виділені 16,5 млн євро будуть спрямовані на встановлення та обслуговування децентралізованих джерел відновлюваної енергії, таких як сонячні панелі, теплові насоси та акумуляторні батареї, на важливих громадських будівлях. Пріоритет буде надано основній соціальній інфраструктурі, включно з школами, дитячими садами та лікарнями. Провідною метою є підтримка цих установ у досягненні статусу "просумерів", що дозволить їм виробляти власну електроенергію та повертати надлишки енергії в мережу, значно зменшуючи витрати на комунальні послуги та залежність від централізованих систем.

"Застосовуючи сучасні рішення у сфері відновлюваної енергетики у наших школах, лікарнях, дитячих садках та навіть госпіталях на прифронтових територіях ми не лише скорочуємо витрати на енергію, а, що найважливіше, забезпечуємо безперервність надання послуг для наших найуразливіших категорій громадян, навіть у разі перебоїв у роботі мережі. Це партнерство перетворює глобальну підтримку на відчутну, сталу стійкість на рівні громад", — зазначила Шкрум на церемонії підписання угоди.

Політіс своєю чергою підкреслив відповідність партнерства цілям "зеленого" переходу. "Підтримуючи процес набуття громадськими будівлями статусу "просумерів", ми створюємо сучасну, децентралізовану та стійку до кліматичних змін енергетичну систему. Важливо, що сонячні панелі на школах та лікарнях забезпечать підтримку основних послуг – освіти та охорони здоров’я – безпосередньо пов’язуючи надання послуг із стійкістю громади", - сказав він.

Програма RES є важливою складовою більш широких зусиль з відновлення, модернізації та інтеграції енергетичної системи України в рамки Європейського Союзу.

Програма розвитку ООН, ПРООН (англ. United Nations Development Programme) — агентство в структурі ООН, створене на підставі резолюції Генеральної Асамблеї від 22 листопада 1965 року шляхом об'єднання Розширеної програми технічної допомоги ООН і Спеціального фонду. Ціллю Програми є надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного розвитку.