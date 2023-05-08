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14:54 08.05.2023

Нові "Вартові Галактики" відкрили літній кіносезон, зібравши $282 млн у дебютний вікенд

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Нові "Вартові Галактики" відкрили літній кіносезон, зібравши $282 млн у дебютний вікенд

Світові збори кіно за всесвітом коміксів Marvel "Вартові Галактики. Частина 3" сягнули $282,1 млн у перші вихідні, причому на США і Канаду припало $114 млн з цієї суми, пише CNBC.

"Давня традиція, згідно з якою фільм Marvel відкриває літній кіносезон, продовжилася черговим дебютом на понад $100 млн", - зазначив старший аналітик Comscore Пол Дергарабедян.

Водночас аналітики прогнозували, що касові збори в Північній Америці в перший вікенд становитимуть $120-150 млн. Друга частина "Вартових Галактики" заробила в дебютні вихідні $146,5 млн у 2017 році.

Менші, ніж очікувалося, збори можуть бути частково спричинені тим, що за останнє десятиліття це вже шостий фільм із героями "Вартових Галактики", сказав старший аналітик BoxOffice.com Шон Роббінс. Крім того, позначилися неоднозначні реакції на кілька фільмів, що вийшли після "Месники: Завершення", і той факт, що продюсери дали зрозуміти, що події нового фільму не матимуть серйозних наслідків для всього всесвіту Marvel, додав аналітик.

Третя частина "Вартових Галактики" стала останнім фільмом, який режисер Джеймс Ганн зняв для Marvel перед тим, як піти в студію-конкурент DC.

Теги: #збір #кіно

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