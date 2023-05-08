Росія атакує сервіс "єЧерга"

Онлайн-сервіс бронювання місць для перетину кордону вантажівками "єЧерга" атаковано російськими хакерами, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) в понеділок.

"Увага росіян до "єЧерги" означає те, що ми рухаємось у правильному напрямку та робимо інноваційні продукти. Станом на 11 годину дня ми вже почали фіксувати атаки на наш сервіс. Наразі фахівці забезпечують необхідні технічні рішення для того, щоб завадити росіянам впливати на роботу "єЧерги ", - зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анатолій Комірний.

За даними відомства, наразі система працює стабільно. Крім того, у відомстві зазначили, що персональні дані водіїв добре захищені, щоб бути вкраденими кіберзлочинцями.

Як повідомлялося, 8 травня на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок. Зареєструватись можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга". З середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за записом в електронній черзі.