"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію в межах одного міста

Лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта" зробила переадресацію в межах одного міста безоплатною, повідомила пресслужба поштового оператора в п'ятницю.

"Послугу може замовити і відправник, і одержувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет", - зазначили в "Новій пошті".

Згідно з повідомленням компанії, у межах одного міста безоплатно можна переадресувати посилку з відділення/поштомату/адреси до відділення або поштомату, з адреси на адресу, а також з відділення/поштомату на адресу, водночас треба буде сплатити за доставку кур'єром - 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

Відповідною послугою переадресації можна скористатися в мобільному застосунку, бізнес-кабінеті, на сайті в розділі "Трекінг" або у відділенні.

У "Новій пошті" зазначили, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.

Раніше "Нова пошта" запустила сервіс безоплатного повернення невідповідного товару продавцю протягом 14 днів після отримання посилки під назвою "Легке повернення".