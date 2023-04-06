"Нова пошта" розмістила облігації серії "C" на 800 млн грн для інвесторів, має намір випустити облігації серії "D"

ТОВ "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, після проведеного у лютому технічного розміщення облігацій серії "С" на 800 млн грн на первинному ринку в березні розмістило ці цінні папери серед інституційних інвесторів – державних та комерційних банків, страхових компаній; пенсійних фондів.

"Термін обігу облігацій, їхня прибутковість та інші фінансові деталі конфіденційні і не розголошуються в публічному просторі, оскільки випуск було здійснено без публічної пропозиції. Оферта за умовами випуску не передбачена", – повідомили у компанії у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У "Новій пошті" уточнили, що не залучали андеррайтера для цієї операції, а після початкового розміщення облігації було включено до біржового списку на біржі ПФТС. Брокером під час продажу облігацій на вторинному ринку виступила компанія "Універ Капітал".

"Розміщення облігацій здійснено для залучення коштів на фінансування інвестиційних проєктів. Зокрема, розширення та оновлення логістичної інфраструктури в Україні, а також розвиток ІТ-інфраструктури", – зазначив емітент.

У "Новій пошті" наголосили, що компанія стала першим емітентом корпоративних облігацій в Україні під час повномасштабної війни.

"Компанія має намір здійснити додаткову емісію облігацій серії "D" на базі річної фінансової звітності за 2022 рік", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", уточнивши, що випущені в березні 2020 року облігації серії "В" на 700 млн грн були своєчасно погашені в перший день настання терміну погашення у лютому цього року.

"Нова пошта" уточнила, що емітенту та облігаціям серії "С" надано кредитний рейтинг інвестиційного рівня за національною шкалою "uaAA" агентством "Стандарт-Рейтинг".

За даними агентства та біржі термін обігу облігацій серії "С" - до 12 січня 2024 року. "Стандарт-Рейтинг" додає, що НКЦПФР наприкінці січня зареєструвала цей випуск із номінальною ставкою 24% річних.

За даними ПФТС, з 2 до 10 березня на біржі було здійснено угоди з облігаціями на загальну суму 413,3 млн грн, дохідність облігацій у переважній більшості з них становила 24% річних, у кількох – 24,55% річних.

"Протягом чотирьох років з моменту виходу "Нової пошти" на ринок корпоративних облігацій ми показали себе надійним та безризиковим інвестиційним партнером", - зазначив емітент.

У компанії зазначили, що під час війни вона продемонструвала свою стійкість у надскладних умовах та здатність відновлюватися після падіння, що зумовило високий інтерес до цінних паперів.

"В умовах низької доступності банківського кредитування корпоративні облігації і надалі залишатимуться привабливим інструментом залучення коштів для фінансування стрімкого розвитку "Нової пошти", – зазначили у компанії.

За даними "Стандарт-Рейтинг", виторг "Нової пошти" в 2022 році зріс на 13,6% - до 23,69 млрд грн, EBITDA - на 42,5%, до 4,3 млрд грн, а чистий прибуток скоротився на 17,9% – до 2,14 млрд грн.

Дебютний випуск облігацій серії "А" на суму 300 млн грн із терміном обігу 1,5 року відбувся у 2019 році. Кошти від їхнього розміщення були спрямовані на модернізацію інфраструктури та мережі відділень. У 2020 році компанія здійснила випуск облігацій серії "B" строком на три роки на 700 млн грн для будівництва та автоматизації логістичних центрів компанії.