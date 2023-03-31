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17:30 31.03.2023

Закон "Про медіа" посилить позиції української мови в цій сфері - мовний омбудсмен

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Закон "Про медіа" посилить позиції української мови в цій сфері - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що закон "Про медіа" посилить позиції української мови в цій сфері.

"Важливими з точки зору захисту прав громадян на отримання інформації державною мовою є новели щодо визначення українськомовної програми та фільму", - ідеться в повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена.

Зокрема, з 31 березня відповідно до норм статті 40 закону "Про медіа" українськомовною вважатиметься програма, якщо виступи (репліки) ведучих (дикторів) програми, осіб, які беруть участь у програмі, виконані, перекладені із застосуванням синхронного або послідовного перекладу, дубльовані, озвучені (з урахуванням вимог закону) українською мовою.

Зазначено, що винятки стосуються лише мов корінних народів, коротких реплік і репортажних виступів із місця подій, спонтанних реплік у живому ефірі (їхня тривалість не може перевищувати 10% тривалості передачі), пісень, кліпів, коротких уривків об'єктів авторського права.

Також тимчасово, до 17 липня 2024 року, в живому ефірі українськомовної програми дозволено використання недержавної мови у виступах, інтерв'ю, коментарях, поясненнях, запитаннях (дикторів) програми в обсязі, обумовленому творчим задумом програми.

Крім того, усунено неузгодженості різних законодавчих актів щодо визначення фільму, виконаного державною мовою.

Зокрема, з 31 березня фільм вважатиметься виконаним державною мовою, якщо звуковий ряд під час його демонстрування (розповсюдження) виконаний, дубльований, озвучений державною мовою.

"Для цілей реалізації художнього, творчого задуму допускається у фільмі (окрім дитячих та анімаційних фільмів) використання інших мов в обсязі не більше ніж 10% загальної тривалості всіх реплік учасників фільму, при цьому усі іншомовні репліки субтитруються державною мовою", - ідеться в повідомленні.

Також відповідно до закону "Про медіа" мінімальна частка української мови на національному телебаченні зросте з 75% до 90% - і не в липні 2024 року, як планувалося раніше, а вже з 1 січня 2024 року.

"Однією з важливих мовних норм закону "Про медіа" є частина 6 статті 40 закону. Саме вона встановлює чіткі вимоги до обчислення частки програм, створених державною мовою", - зазначають у Секретаріаті.

Зокрема, під час обчислення встановлених законом мовних квот в ефірі аудіовізуальних медіа не враховуватиметься рекламна інформація, на чому неодноразово наполягав уповноважений із захисту державної мови.

"Виключення реклами з обчислення мовних квот на радіо і телебаченні було нашою принциповою вимогою, адже відповідно до закону "Про рекламу" мова реклами апріорі - державна. Врахування ж реклами під час обрахунку частки програм призводить до зниження частки української мови в теле- та радіопросторі", - вважає мовний омбудсмен.

Як повідомлялося, 31 березня набув чинності закон "Про медіа".

Теги: #закон #омбудсмен #медіа

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