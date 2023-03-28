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16:59 28.03.2023

Кабмін передав Держкіно повноваження щодо формування Ради з держпідтримки кінематографії

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Кабмін передав Держкіно повноваження щодо формування Ради з держпідтримки кінематографії

Кабінет Міністрів передав Державному агентству з питань кіно повноваження щодо формування Ради з державної підтримки кінематографії.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, внесено зміни до порядку створення Ради з державної підтримки кінематографії з метою нормативно-правового врегулювання питань можливості оновлення складу Ради після припинення її повноважень.

Так, уряд передав повноваження з формування та організації роботи конкурсної комісії з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії від Міністерства культури та інформаційної політики до Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомлялося, 7 березня Кабмін скасував на період воєнного стану формування нового складу Ради державної підтримки кінематографії.

10 березня Українська Кіноакадемія закликала Кабмін скасувати рішення про відміну на період воєнного стану формування нового складу Ради державної підтримки кінематографії.

 

Теги: #держкіно

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