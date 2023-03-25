Nokia стала резидентом Дія.City

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia в Україні долучився до чинного в країні правового та податкового режиму для IT-компаній Дія.City, повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації в суботу.

"Резидентство дасть компанії кращі правові та податкові умови, інструменти для залучення венчурних інвестицій і захист прав для інтелектуальної власності. Тепер компанія може активніше розвиватися в Україні та сприяти розвитку цифрової економіки", - написав у телеграмі віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що в найближчих планах Nokia - створення окремої групи експертів для відновлення телеком-інфраструктури України. Компанія є партнером Мінцифри у сфері розвитку інтернету та зв'язку в Україні. З початку повномасштабного вторгнення Nokia передала Україні 5 тис. роутерів, які вже забезпечують інтернетом укриття в школах.

Загальна кількість резидентів Дія.City збільшилася до 496 компаній, уточнило Мінцифри.

Nokia Corporation - транснаціональна компанія зі штаб-квартирою в Еспоо, місті-супутнику Гельсінкі (Фінляндія), виробляє телекомунікаційне обладнання для мобільних, фіксованих, широкосмугових IP-мереж. Підрозділ 5G Mobile Networks компанії створює продукти та послуги для всіх мережевих поколінь, надає рішення для управління мережами, планування, оптимізації, розгортання та технологічної підтримки. Також компанія надає хмарне програмне забезпечення.

Консолідована виручка компанії у 2022 році - 24,9 млрд євро, прибуток 4,21 млрд євро. Nokia представлена в 130 країнах світу. У компанії працюють 86,9 тис. співробітників.

Акції Nokia котируються на біржах Nasdaq Helsinki і New York Stock Exchange.