Низка українських інформаційних ресурсів зазнала кібератаки - Держспецзв'язку

У четвер, 23 лютого, було виявлено кібератаку на низку вебресурсів українських державних і місцевих органів влади, унаслідок якої модифікували вміст декількох сторінок на цих ресурсах, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"У рамках Об’єднаної групи з реагування при Національному координаційному центрі кібербезпеки фахівці Держспецзв'язку, Служби безпеки України та Національної поліції України спільно працюють над локалізацією та дослідженням обставин кіберінциденту. Наразі можна стверджувати, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Роботу більшості інформаційних ресурсів уже відновлено, вони працюють у штатному режимі.

"Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі", - зазначили в Держспецзв'язку.