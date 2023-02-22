Держкіно поки що не підписало контракт із переможницею конкурсу на гендиректора Довженко-Центру Гончарук через розбіжності у положеннях документа

Державне агентство України з питань кіно поки що не підписало контракт із переможницею конкурсу на посаду генерального директора держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка" Оленою Гончарук через розбіжності у положеннях документа.

"Державне агентство України з питань кіно запросило переможницю конкурсного добору на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" Олену Гончарук на підписання відповідного контракту. Під час ознайомлення з контрактом від 21 лютого 2023 року №1 Олена Гончарук у присутності її адвокатів висловила свої зауваження та зазначила, що їй необхідний час для надання своїх пропозицій", - йдеться у повідомленні пресслужби Держкіно.

Водночас у відомстві зазначають, що після обговорення залишилася неузгодженою низка пунктів контракту, через що Держкіно надало копію вищезгаданого контракту Гончарук й чекає на зворотний зв'язок.

"Акцентуємо увагу, що Держкіно зацікавлене у призначенні переможця конкурсного добору на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", - наголосили в агентстві.

У самому Довженко-Центрі заявляють, що головними розбіжностями стали пункти контракту, які зобов'язують Гончарук виконати реорганізацію центру і виділити частину колекції, а також протягом 15 днів внести до реєстру новий статут, докорінно змінений Держкіно.

"Це не лише унеможливлює реалізацію програми розвитку центру, яка перемогла в конкурсі і основним завданням якої значиться "забезпечити недоторканність "Національного центру Олександра Довженка" та основу для його сталого функціонування", а й суперечить умовам оголошеного конкурсу – конкурс оголошувався на Довженко-Центр в його нинішньому статусі, як кіноархівної та кінодослідної інституції, діяльність якої має некомерційний характер", - ідеться у повідомленні пресслужби центру.

Як повідомлялося, голова Держкіно 2 листопада 2022 року призначила Юлію Каждан виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника, а згодом не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

17 листопада 2022 року в. о. гендиректора Довженко-Центру Каждан подала у відставку. Новим в. о. було призначено Андрія Алфьорова, але станом на 17 січня в Довженко-Центрі заявляють, що Алфьоров так і не вступив на посаду.

21 грудня 2022 року Держкіно оголосило конкурс на гендиректора Довженко-Центру.