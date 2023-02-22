Телеком

10:13 22.02.2023

Держкіно поки що не підписало контракт із переможницею конкурсу на гендиректора Довженко-Центру Гончарук через розбіжності у положеннях документа

2 хв читати
Держкіно поки що не підписало контракт із переможницею конкурсу на гендиректора Довженко-Центру Гончарук через розбіжності у положеннях документа

Державне агентство України з питань кіно поки що не підписало контракт із переможницею конкурсу на посаду генерального директора держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка" Оленою Гончарук через розбіжності у положеннях документа.

"Державне агентство України з питань кіно запросило переможницю конкурсного добору на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" Олену Гончарук на підписання відповідного контракту. Під час ознайомлення з контрактом від 21 лютого 2023 року №1 Олена Гончарук у присутності її адвокатів висловила свої зауваження та зазначила, що їй необхідний час для надання своїх пропозицій", - йдеться у повідомленні пресслужби Держкіно.

Водночас у відомстві зазначають, що після обговорення залишилася неузгодженою низка пунктів контракту, через що Держкіно надало копію вищезгаданого контракту Гончарук й чекає на зворотний зв'язок.

"Акцентуємо увагу, що Держкіно зацікавлене у призначенні переможця конкурсного добору на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", - наголосили в агентстві.

У самому Довженко-Центрі заявляють, що головними розбіжностями стали пункти контракту, які зобов'язують Гончарук виконати реорганізацію центру і виділити частину колекції, а також протягом 15 днів внести до реєстру новий статут, докорінно змінений Держкіно.

"Це не лише унеможливлює реалізацію програми розвитку центру, яка перемогла в конкурсі і основним завданням якої значиться "забезпечити недоторканність "Національного центру Олександра Довженка" та основу для його сталого функціонування", а й суперечить умовам оголошеного конкурсу – конкурс оголошувався на Довженко-Центр в його нинішньому статусі, як кіноархівної та кінодослідної інституції, діяльність якої має некомерційний характер", - ідеться у повідомленні пресслужби центру.

Як повідомлялося, голова Держкіно 2 листопада 2022 року призначила Юлію Каждан виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника, а згодом не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

17 листопада 2022 року в. о. гендиректора Довженко-Центру Каждан подала у відставку. Новим в. о. було призначено Андрія Алфьорова, але станом на 17 січня в Довженко-Центрі заявляють, що Алфьоров так і не вступив на посаду.

21 грудня 2022 року Держкіно оголосило конкурс на гендиректора Довженко-Центру.

Теги: #гончарук #держкіно #довженко_центр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:34 21.02.2023
Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно становить EUR1 млн на 2023 рік - Держкіно

Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно становить EUR1 млн на 2023 рік - Держкіно

14:10 06.02.2023
Гончарук перемогла у конкурсі на посаду гендиректора Довженко-Центру

Гончарук перемогла у конкурсі на посаду гендиректора Довженко-Центру

18:06 24.01.2023
На посаду гендиректора Довженко-Центру претендують 5 кандидатів - Держкіно

На посаду гендиректора Довженко-Центру претендують 5 кандидатів - Держкіно

20:55 17.01.2023
У Довженко-Центрі заявляють, що призначений у листопаді 2022 року в. о. гендиректора Алфьоров досі не вступив на посаду

У Довженко-Центрі заявляють, що призначений у листопаді 2022 року в. о. гендиректора Алфьоров досі не вступив на посаду

17:01 30.12.2022
За підтримки Держкіно України у 2022 році було знято 16 фільмів та серіалів

За підтримки Держкіно України у 2022 році було знято 16 фільмів та серіалів

17:51 21.12.2022
Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

14:51 25.11.2022
Кіноспільнота вимагає відправити у відставку керівництво Держкіно

Кіноспільнота вимагає відправити у відставку керівництво Держкіно

13:44 18.11.2022
Новий в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Алфьоров має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та призначення Гончарук гендиректором

Новий в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Алфьоров має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та призначення Гончарук гендиректором

09:02 18.11.2022
В.о. гендиректора "Довженко-Центру" Каждан подала у відставку, новим в.о. призначений Алферов - Держкіно

В.о. гендиректора "Довженко-Центру" Каждан подала у відставку, новим в.о. призначений Алферов - Держкіно

12:51 15.11.2022
Держкіно призупиняє реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту й обрання нового керівника

Держкіно призупиняє реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту й обрання нового керівника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

ОСТАННЄ

ЄС виділить EUR17,4 млн на проєкт цифровізації України

Facebook та Instagram запроваджують платну передплату для верифікованих користувачів

Компанія Microsoft надасть українській прокуратурі безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

Чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT став офіційно доступний в Україні

Держспецзв'язку представлятиме Україну в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО

Apple відклала презентацію шолома змішаної реальності до червня - ЗМІ

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

У Мінкультури заявляють про понад 6 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах та на партнерських каналах за 11 місяців

НБУ за 2022 р. виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА