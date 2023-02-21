Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно становить EUR1 млн на 2023 рік - Держкіно

Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно (ESFUF) становить EUR1,051 млн на 2023 рік, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Європейський фонд солідарності з українським кіно (ESFUF) фінансується за рахунок внесків 16 партнерів із 13 країн та European Film Agency Directors association (EFAD). Фонд надаватиме підтримку для розробки або роботи на фінальній стадії українських художніх фільмів спільного виробництва з країнами-учасницями… Фонд ініціювали міністерства культури Німеччини, Люксембургу та Франції", - йдеться у повідомленні пресслужби Держкіно.

Наголошується, що ESFUF надаватиме підтримку кінематографічним роботам українських режисерів на стадії розробки або на фінальній стадії.

"Прийнятні проєкти - це повнометражні кінематографічні твори, призначені для першого показу в кінотеатрах, що належать до жанрів художнього, документального або анімаційного кіно", - йдеться у повідомленні.

У відомстві заявляють, що бенефіціарами є виробничі компанії, започатковані в країнах-партнерах ESFUF, які мають договір про спільне виробництво з українською продюсерською компанією.

Згідно з повідомленням, бюджет на 2023 рік становить EUR1,051 млн, а сума підтримки розробки обмежуватиметься EUR25 тис. для документальних фільмів і EUR50 тис. для художнього кіно або анімації, а підтримка фільмів на фінальній стадії обмежуватиметься EUR75 тис.