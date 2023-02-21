Телеком

09:34 21.02.2023

Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно становить EUR1 млн на 2023 рік - Держкіно

1 хв читати
Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно становить EUR1 млн на 2023 рік - Держкіно

Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно (ESFUF) становить EUR1,051 млн на 2023 рік, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Європейський фонд солідарності з українським кіно (ESFUF) фінансується за рахунок внесків 16 партнерів із 13 країн та European Film Agency Directors association (EFAD). Фонд надаватиме підтримку для розробки або роботи на фінальній стадії українських художніх фільмів спільного виробництва з країнами-учасницями… Фонд ініціювали міністерства культури Німеччини, Люксембургу та Франції", - йдеться у повідомленні пресслужби Держкіно.

Наголошується, що ESFUF надаватиме підтримку кінематографічним роботам українських режисерів на стадії розробки або на фінальній стадії.

"Прийнятні проєкти - це повнометражні кінематографічні твори, призначені для першого показу в кінотеатрах, що належать до жанрів художнього, документального або анімаційного кіно", - йдеться у повідомленні.

У відомстві заявляють, що бенефіціарами є виробничі компанії, започатковані в країнах-партнерах ESFUF, які мають договір про спільне виробництво з українською продюсерською компанією.

Згідно з повідомленням, бюджет на 2023 рік становить EUR1,051 млн, а сума підтримки розробки обмежуватиметься EUR25 тис. для документальних фільмів і EUR50 тис. для художнього кіно або анімації, а підтримка фільмів на фінальній стадії обмежуватиметься EUR75 тис.

Теги: #бюджет #фонд #держкіно #esfuf

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 20.02.2023
SCM Ахметова сплатила до бюджету 73,2 млрд грн податків за 2022 рік - компанія

SCM Ахметова сплатила до бюджету 73,2 млрд грн податків за 2022 рік - компанія

07:50 17.02.2023
Витрати держбюджету на закупівлю військової техніки у січні знизилися до 28,7 млрд грн, виплати військовим – до 71,8 млрд грн

Витрати держбюджету на закупівлю військової техніки у січні знизилися до 28,7 млрд грн, виплати військовим – до 71,8 млрд грн

13:43 16.02.2023
ЄС та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн

ЄС та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн

10:35 15.02.2023
Підтримка Збройних Сил України – головний пріоритет діяльності Петра Порошенка

Підтримка Збройних Сил України – головний пріоритет діяльності Петра Порошенка

13:58 13.02.2023
Фонд О.Зеленської шукає партнерів в Австралії для пілотного проєкту інклюзивних дитячих будинків сімейного типу

Фонд О.Зеленської шукає партнерів в Австралії для пілотного проєкту інклюзивних дитячих будинків сімейного типу

20:47 10.02.2023
Адміністрація Байдена має намір запросити у Конгресу найбільший в історії оборонний бюджет

Адміністрація Байдена має намір запросити у Конгресу найбільший в історії оборонний бюджет

19:03 31.01.2023
Кабмін затвердить бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття з видатками близько 17 млрд грн

Кабмін затвердить бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття з видатками близько 17 млрд грн

10:06 31.01.2023
Голова бюджетного комітету пропонує виділити 1,3 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу

Голова бюджетного комітету пропонує виділити 1,3 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу

07:53 31.01.2023
Рада може підняти дефіцит держбюджету-2023 на 3,8 млрд грн для охорони здоров'я, мостобудування, прикордонної інфраструктури, кредитів АПК та грантів бізнесу

Рада може підняти дефіцит держбюджету-2023 на 3,8 млрд грн для охорони здоров'я, мостобудування, прикордонної інфраструктури, кредитів АПК та грантів бізнесу

18:06 24.01.2023
На посаду гендиректора Довженко-Центру претендують 5 кандидатів - Держкіно

На посаду гендиректора Довженко-Центру претендують 5 кандидатів - Держкіно

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

ОСТАННЄ

ЄС виділить EUR17,4 млн на проєкт цифровізації України

Facebook та Instagram запроваджують платну передплату для верифікованих користувачів

Компанія Microsoft надасть українській прокуратурі безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

Чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT став офіційно доступний в Україні

Держспецзв'язку представлятиме Україну в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО

Apple відклала презентацію шолома змішаної реальності до червня - ЗМІ

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

У Мінкультури заявляють про понад 6 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах та на партнерських каналах за 11 місяців

НБУ за 2022 р. виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА