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12:46 06.02.2023

Vodafone Ukraine інвестував у 2022 році $100 млн

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Vodafone Ukraine інвестував у 2022 році $100 млн

Капітальні інвестиції Vodafone Ukraine у 2022 році становили близько $100 млн, не менше ніж до повномасштабного російського вторгнення, повідомив регіональний директор NEQSOL Holding Україна Володимир Лавренчук інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Як відповідальний інвестор у 2022 році NEQSOL Holding підтримав стратегію капітальних інвестицій, здійснених Групою компаній "Водафон Україна" за найскладніших умов, на рівні минулого року. Це інвестиції для забезпечення зв'язку для мільйонів українців та системи передання даних різних галузей виробництва та сервісу", - заявив Лавренчук.

Інвестиції спрямовувалися переважно на підтримку стабільності роботи мережі та відновлення зв'язку на деокупованих територіях, а також на купівлю нового обладнання та покращення покриття компанії, уточнили у пресслужбі Vodafone Ukraine.

"Якщо у мирний час на аварійні роботи припадало не більше 2% усіх робіт, то з початку повномасштабного російського вторгнення вони займають понад 95% часу. Лише за 9 місяців 2022 року було виконано понад тисячу ремонтів із відновлення пошкоджених мереж", - зазначили у Vodafone Ukraine.

З початку російського вторгнення у Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Херсонських областях було пошкоджено понад 500 базових станцій Vodafone Ukraine (з тих, що вдалося обстежити). Відновлено роботу 577 базових станцій, зазначили в компанії.

За її даними, з березня Vodafone Ukraine відновив зв'язок у понад 550 населених пунктах, зокрема у 123 містах та селах Херсонської області лише за минулий тиждень. Відновлено також 2,56 тис. км оптоволоконного кабелю, сумарна довжина прокладеної заново та такої, що не підлягає відновленню, оптики становила 37 км.

"Додатковим викликом стали блекаути. Все обладнання, окрім оптоволокна, вимагає енергоживлення та його відсутність критична для роботи мереж", - зазначили у компанії Vodafone Ukraine, наголосивши, що для забезпечення зв'язку, незважаючи на тривалі відключення електроенергії, забезпечують базові станції резервними акумуляторами, а також використовують альтернативні джерела живлення від дизель-генераторів до сонячних панелей

Vodafone Ukraine у 2022 році також інвестував у розширення покриття у західній частині країни, куди з початку війни переїхала більшість українців. З початку року було встановлено 150 базових станцій, а також модернізовано низку наявних. Для розширення 4G покриття запущено 3,8 тис. базових станцій, збудовано 250 нових майданчиків, модернізовано 1,5 тис. 3G базових станцій.

Також компанія продовжує надавати безкоштовні послуги українцям, зокрема в роумінгу, яким уже скористалися 14 млн українців, зазначили у пресслужбі.

Теги: #інвестиції #vodafone

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