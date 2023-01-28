У Херсонській області відновлено 21% базових станцій

Мобільні оператори у координації з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку відновили на Херсонщині 21% від усіх базових станцій, повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь на сторінці у фейсбуці.

"Відновлення зв'язку на деокупованих територіях та забезпечення зв'язком громадян на всій території України залежить від кількох ключових факторів. Насамперед – від доступності енергоживлення, безпекової обстановки (обстрілів ворогом, замінованості території), стану обладнання", – зазначив він.

За його словами, окрім Херсонської області сьогодні найбільші труднощі з доступністю мобільного зв'язку в Україні мають Одеська та Запорізька область, де доступно 57,8% та 46,3% від загальної кількості базових станцій, а також Донецька і Луганська області.

На решті територій країни доступність мобільного зв'язку становить не менше 76% від загальної кількості базових станцій мобільних операторів, зазначив глава Держспецзв'язку.