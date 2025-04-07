Держспецзв'язку попередила про кібершпигунство проти розробників інновацій у військовій сфері

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA попередила про цільову кіберактивність, спрямовану на шпигунство проти українських інституцій, залучених до розвитку інновацій у військовій сфері.

"Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA від початку лютого 2025 року фіксує цільову кіберактивність, спрямовану на шпигунство проти українських інституцій, залучених до розвитку інновацій у військовій сфері", - повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) у Facebook у понеділок.

За даними CERT-UA під прицілом кіберзловмисників перебувають військові формування, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування, зокрема, ті, що розташовані поблизу східного кордону України.

Атаки здійснюються шляхом розповсюдження електронних листів із Excel документами. У назвах файлів і темах листів згадуються актуальні та чутливі питання – розмінування, адміністративні штрафи, виробництво БпЛА, компенсації за зруйноване майно тощо, ідеться в повідомленні Держспецзв'язку.