Події

22:52 18.02.2024

Хакери атакували сайти відомих українських медіа

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Хакери атакували сайти відомих українських медіа

Хакери здійснили серію кібератак, під час яких постраждали сайти та акаунти в соцмережах відомих українських медіа, повідомляє в неділю ввечері Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію. До урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофа та Телеграфа. Наші фахівці вже проводять дослідження зазначеного інциденту", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Держспецзв'язку.

CERT-UA закликає в разі підозри, що вас було атаковано, одразу звертатися до фахівців команди.

Теги: #україна #держспецзвязок #кібератака

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