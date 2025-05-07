У Ватикані на час конклаву відключать мобільний зв'язок у районі Сикстинської капели

Мобільний зв'язок відключать у районі Сикстинської капели у Ватикані на час виборів нового Папи Римського, повідомляє італійське телебачення.

"Вимкнення сигналу відбудеться в середу о 15:00, за півтори години до прибуття кардиналів у Сикстинську капелу", - заявили в компанії.

Італійське агентство АНСА, зі свого боку, повідомляє, що поблизу капели використовуватимуть і системи радіоелектронної боротьби - для забезпечення "відсутності зв'язку із зовнішнім світом бункера, на який на час конклаву перетвориться Сикстинська капела".

"Відключення зв'язку не торкнуться площі Святого Петра, головної площі Ватикану", - зазначив представник Святого Престолу Маттео Бруні.

Тим часом в італійській поліції заявили про встановлення контрольно-пропускних пунктів, металодетекторів і антибезпілотних систем у районі площі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що всі 133 кардинали, які візьмуть участь у конклаві для обрання нового папи римського, прибули до Риму. Захід відбудеться в Сикстинській капелі Ватикану в середу, 7 травня, і розпочнеться о 16:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом). Очікується, що учасники конклаву проводитимуть голосування по кілька разів на день доти, доки хтось із кандидатів не збере дві третини голосів плюс щонайменше ще один голос.

Папа Римський Франциск помер 21 квітня на 89-му році життя після важкої хвороби.