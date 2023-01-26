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18:09 26.01.2023

"Нова пошта" передала на фронт партію квадрокоптерів

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"Нова пошта" передала на фронт партію квадрокоптерів

Група компаній "Нова пошта" закупила та доставила на Харківщину партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise, батареї до них та генератори Makute, повідомляє пресслужба компанії в четвер.

Згідно з повідомленням компанії, загальна сума закупки склала 2,7 млн грн. Обладнання компанія передала 3-й окремій танковій Залізній бригаді.

"Щодня "Нова пошта" доставляє тисячі посилок з допомогою для військових. Для мене велика честь один із таких вантажів передати особисто легендарній Залізній бригаді. Адже це люди залізної волі та залізного духу, які визволяли Харківщину", – наголосив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

"Нова пошта" – найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує близько 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів по всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій з електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.

Теги: #нова_пошта #dji_mavic_3_enterprise

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