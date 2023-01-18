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16:21 18.01.2023

Доступність базових станцій менше 70% у п'яти областях - Держспецзв'язку

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Доступність базових станцій менше 70% у п'яти областях - Держспецзв'язку

Найбільші труднощі з доступністю мобільного зв'язку в Україні внаслідок пошкоджень інфраструктури через повномасштабну російську агресію сьогодні мають Запорізька, Донецька, де доступно 47,6% та 39,3% від загальної кількості базових станцій, а також Луганська область, повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь на пресконференції.

За його словами, у зв'язку з відключеннями електроенергії значних труднощів із зв'язком зазнають Одеська (67,6%) та Черкаська області (68,4%) області, тоді як на решті території країни доступність мобільного зв'язку становить не менше 70% від загальної кількості базових станцій.

"Оператори (мобільного зв'язку) забезпечують резервним харчуванням не лише базові станції, а й усі підсистеми мережі – це десятки тисяч об'єктів. Зараз усі ключові елементи мереж операторів зарезервовані", - сказав Щиголь, нагадавши, що після перших масованих атак росіян на енергоінфраструктуру цей показник впав до 40%.

Глава Держспецзв'язку зазначив, що війна завдала значних збитків та руйнування телекомунікаційної інфраструктури більш ніж у 10 регіонах, а на відновлення сектора необхідно $1,8 млрд.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення мобільні оператори сумарно вже відновили понад 3,2 тис. км оптоволоконних ліній, 1,2 тис. базових станцій, збудували понад 1,5 тис. нових базових станцій мобільного зв'язку, посилили енергонезалежність та модернізували понад 8 тис. станцій із 37 тис. наявних у країні. Загальні інвестиції у розвиток мобільних мереж у 2022 році оцінюються щонайменше у 8 млрд грн, уточнив Щиголь.

Він додав, що, окрім прямих руйнувань, інфраструктура інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в Україні регулярно зазнає кібератак: за шість місяців повномасштабної війни зафіксовано 1123 кібератаки, спрямовані на всі сектори економіки України, включно з ІТ та телекомунікаціями. За його словами, за весь минулий рік кількість кібератак становила 2194, чверть з яких була спрямована проти уряду та місцевих органів влади. 90% кібератак на українську інфраструктуру походить із Росії. Це підтверджує, що кібератаки стали повноцінною складовою війни та є доповненням до кінетичних дій, наголосив глава відомства.

Держспецзв'язку забезпечує функціонування Системи захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет, користувачами яких є близько 200 державних органів, зокрема сектора безпеки та оборони країни. Щодобово система, за даними відомства, "вбиває" від 5 до 40 потужних DDoS-атак високого рівня.

Урядова команда реагування на комп'ютерні та надзвичайні події CERT-UA у складі Держспецзв'язку розслідує найскладніші кіберінциденти у державних органах, на об'єктах критичної інфраструктури та у приватному секторі.

Теги: #мобільний_звязок #держспецзвязку

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