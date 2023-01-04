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17:08 04.01.2023

СБУ відкрила справу стосовно колишньої ведучої телеканалів Медведчука за виправдання агресії РФ

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СБУ відкрила справу стосовно колишньої ведучої телеканалів Медведчука за виправдання агресії РФ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно колишньої ведучої телеканалів підозрюваного у держзраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

"Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування стосовно однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у середу.

За інформацією СБУ, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

"Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ. Зокрема, йдеться про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога", - наголошується у повідомленні.

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначено відповідні експертизи.

У повідомленні не зазначається ім'я телеведучої, судячи з фото до повідомлення, йдеться про Діану Панченко.

Теги: #сбу #держзрада #телеведуча

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