lifecell відновив 33% мережі у Херсонській та 87,4% у Харківській областях

Мобільний оператор lifecell продовжує відновлювати мережну інфраструктуру в деокупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Харківської областей.

Як зазначається у повідомленні оператора, поширеному у четвер, у Херсонській області у звільнених містах та селах відновлено роботу 33% всього обладнання оператора, яке працювало тут до повномасштабного вторгнення. Завдяки злагодженій роботі ремонтних бригад та військових вдалося відновити зв'язок у Херсоні (18 базових станцій), Антонівці, Нововоронцовці та Гаврилівці, Первомайську, Великій Олександрівці, Високопіллі та Чорнобаївці. У Херсоні також запрацював магазин lifecell.

У Харківській області продовжуються роботи з відновлення зв'язку - команда оператора відновила зв'язок у населених пунктах Бережне, Білий Колодязь, Приколотне, Великий Бурлук та Куп'янськ. Завдяки відновленню зв'язку у Верхній Писарівці прилеглі села також мають зв'язок оператора.

У Вовчанську та в Петрівському Ізюмської територіальної громади базові станції працюють на супутниковій технології Starlink.

Наразі у Харківській області працює 87,4% базових станцій lifecell.

На Донеччині силами lifecell відновлено по одній базовій станції в Лимані та Дробишевому, а в деокупованому Святогірську відновили роботу вже другої базової станції у місті.

У Дробишевому відновлено базову станцію lifecell - єдину в селищі, завдяки якій мешканці можуть мати доступ до мобільного інтернету 4G.

Найбільшими труднощами під час відновленні зв'язку на звільнених територіях, за даними оператора, є значні пошкодження та крадіжки обладнання окупантами, а також відсутність енергопостачання.