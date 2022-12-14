"Київстар" виділив 55 млн грн на обладнання УДЦР для посилення захисту цифрової інфраструктури України

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" спільно з благодійним фондом "Київська школа економіки" придбали та передали ДП "Український державний центр радіочастот" нове технологічне обладнання на суму 55 млн грн для посилення кіберзахисту України та протидії інформаційним загрозам, повідомила компанія у середу.

"Київстар" системно інвестує у відновлення та посилення цифрового захисту країни. Раніше ми вже виділили 300 млн грн для відновлення цифрової інфраструктури України в рамках програми United24, з яких 150 млн грн вже переведено на рахунок НБУ", – наводяться в повідомленні слова СЕО "Київстару" Олександра Комарова.

У релізі уточнено, що закупівлю обладнання та реалізацію благодійного проєкту здійснював благодійний фонд "Київська школа економіки", який від початку повномасштабного вторгнення займається забезпеченням гуманітарної допомоги для українців.

"Київстар" зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення також перерахував майже 130 млн грн на гуманітарні потреби військових, лікарень, людей похилого віку, які постраждали від війни, а абоненти компанії за цей період отримали бонуси та безкоштовні послуги на суму 577 млн грн.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. У липні-вересні 2022 року компанія збільшила виторг на 5,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 7,656 млрд грн, проте її показник EBITDA скоротився на 10,7% – до 4,391 млрд грн. Капітальні інвестиції компанії за третій квартал становили 1,815 млрд грн, що на 52,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Абонентська база у третьому кварталі 2022 року зменшилась на 7,1% і становила 24,4 млн абонентів.