Телеком

14:20 14.12.2022

"Київстар" виділив 55 млн грн на обладнання УДЦР для посилення захисту цифрової інфраструктури України

2 хв читати
"Київстар" виділив 55 млн грн на обладнання УДЦР для посилення захисту цифрової інфраструктури України

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" спільно з благодійним фондом "Київська школа економіки" придбали та передали ДП "Український державний центр радіочастот" нове технологічне обладнання на суму 55 млн грн для посилення кіберзахисту України та протидії інформаційним загрозам, повідомила компанія у середу.

"Київстар" системно інвестує у відновлення та посилення цифрового захисту країни. Раніше ми вже виділили 300 млн грн для відновлення цифрової інфраструктури України в рамках програми United24, з яких 150 млн грн вже переведено на рахунок НБУ", – наводяться в повідомленні слова СЕО "Київстару" Олександра Комарова.

У релізі уточнено, що закупівлю обладнання та реалізацію благодійного проєкту здійснював благодійний фонд "Київська школа економіки", який від початку повномасштабного вторгнення займається забезпеченням гуманітарної допомоги для українців.

"Київстар" зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення також перерахував майже 130 млн грн на гуманітарні потреби військових, лікарень, людей похилого віку, які постраждали від війни, а абоненти компанії за цей період отримали бонуси та безкоштовні послуги на суму 577 млн грн.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. У липні-вересні 2022 року компанія збільшила виторг на 5,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 7,656 млрд грн, проте її показник EBITDA скоротився на 10,7% – до 4,391 млрд грн. Капітальні інвестиції компанії за третій квартал становили 1,815 млрд грн, що на 52,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Абонентська база у третьому кварталі 2022 року зменшилась на 7,1% і становила 24,4 млн абонентів.

Теги: #київстар #радіочастоти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 12.12.2022
"Київстар" створив дочірню IT-компанію Kyivstar.Tech та зробив її резидентом "Дія.City"

"Київстар" створив дочірню IT-компанію Kyivstar.Tech та зробив її резидентом "Дія.City"

19:56 02.12.2022
Абоненти Київстар заощадять при купівлі тарифів передплати онлайн

Абоненти Київстар заощадять при купівлі тарифів передплати онлайн

12:39 30.11.2022
Київстар пропонує клієнтам накопичувати бонуси для заправки авто

Київстар пропонує клієнтам накопичувати бонуси для заправки авто

14:46 23.11.2022
Замість святкування ювілею Київстар перерахував 25 мільйонів гривень на нові авто для захисників

Замість святкування ювілею Київстар перерахував 25 мільйонів гривень на нові авто для захисників

21:58 22.11.2022
"Київстар" запустив VoLTE для абонентів передоплати

"Київстар" запустив VoLTE для абонентів передоплати

13:42 17.11.2022
"Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин

"Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин

13:42 17.11.2022
"Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин

"Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин

13:22 17.11.2022
"Київстар" отримав знижки на $100 млн від постачальників обладнання – президент компанії

"Київстар" отримав знижки на $100 млн від постачальників обладнання – президент компанії

17:08 14.11.2022
Перебої з е/е призводять до відключення понад 1 тис. сайтів "Київстару" - глава компанії

Перебої з е/е призводять до відключення понад 1 тис. сайтів "Київстару" - глава компанії

13:25 03.11.2022
Дитяча надія: завдяки абонентам Київстар придбано обладнання для трьох лікарень країни

Дитяча надія: завдяки абонентам Київстар придбано обладнання для трьох лікарень країни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

"єДокумент" буде доступний без інтернету, "Дія" працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв'язку

Україна домовилася про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією

У Латвії анульовано ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь"

Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

ОСТАННЄ

ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

Майже 40% усіх звернень громадян стосуються мови інтернет-представництв – мовний омбудсмен

"Нова пошта" запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві та планує розширити партнерство в усій Україні

Google надасть $2 млн і своїх фахівців для розвитку цифрової освіти в Україні

AeroDrone отримав дозвіл на експлуатацію в ЗСУ 2 БпАК

Журналісти The New York Times влаштували перший за 40 років масовий страйк

lifecell запускає NFT-маркетплейс та колекцію токенів на підтримку України

Google об'єднає команди картографічного сервісу Maps та програми для навігації Waze

Водійські права у "Дії" з 14 грудня будуть дійсні без пластикового аналога - Мінцифри

Apple відклала дебют безпілотного електромобіля до 2026 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА