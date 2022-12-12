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12:01 12.12.2022

"Нова пошта" запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві та планує розширити партнерство в усій Україні

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"Нова пошта" запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві та планує розширити партнерство в усій Україні

Логістична компанія "Нова пошта" запустила видачу сплачених посилок до 10 кг і вартістю до 5000 грн на касах у 12 магазинах MOYO в Києві.

Як зазначається в повідомленні компанії, поширеному в понеділок, надалі планується розширення проєкту в усій мережі MOYO в Україні.

MOYO - перший український техноритейлер, що став партнером "Нова пошта" і облаштував свої торговельні точки для видачі посилок.

Крім того, частина магазинів MOYO перейшла на альтернативні джерела живлення, тому отримати посилку "Нова пошта" в MOYO можна буде незалежно від графіків електропостачання.

Теги: #нова_пошта #moyo

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