"Нова пошта" запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві та планує розширити партнерство в усій Україні

Логістична компанія "Нова пошта" запустила видачу сплачених посилок до 10 кг і вартістю до 5000 грн на касах у 12 магазинах MOYO в Києві.

Як зазначається в повідомленні компанії, поширеному в понеділок, надалі планується розширення проєкту в усій мережі MOYO в Україні.

MOYO - перший український техноритейлер, що став партнером "Нова пошта" і облаштував свої торговельні точки для видачі посилок.

Крім того, частина магазинів MOYO перейшла на альтернативні джерела живлення, тому отримати посилку "Нова пошта" в MOYO можна буде незалежно від графіків електропостачання.