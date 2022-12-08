Google об'єднає команди картографічного сервісу Maps та програми для навігації Waze

Американська компанія Google планує об'єднати команду, яка працює над навігаційною програмою Waze, із співробітниками, що відповідають за картографічний сервіс Google Maps, на тлі прагнення скоротити витрати та спростити операції.

Google планує об'єднати більш ніж 500 співробітників бізнесу Waze із підрозділом Geo, що відповідає за продукти Maps, Earth і Street View, починаючи з п'ятниці, пише The Wall Street Journal з посиланням на представника компанії.

Головний виконавчий директор Waze Неха Паріх залишить свою посаду після перехідного періоду. У повідомленні Google йдеться про те, що Waze залишиться самостійним бізнесом, і що компанія не планує скорочень в рамках реорганізації.

Google розраховує, що реструктуризація дозволить усунути завдання, що перетинаються в роботі над продуктами Waze і Maps. При цьому компанія висловила прихильність до подальшого розвитку Waze.