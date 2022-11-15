Держкіно призупиняє реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту й обрання нового керівника

Державне агентство з питань кіно призупиняє дію наказу про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка" до завершення повного аудиту й обрання нового керівника.

"Держкіно призупиняє дію наказу від 05.08.2022 №100 щодо реорганізації ДП "Національний центр Олександра Довженка" до завершення експертної оцінки колекцій центру, проведення повного аудиту його діяльності та обрання нового керівника", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

У відомстві зазначають, що на сьогодні в Довженко-Центрі виконано аудит, але працівники Держкіно не мали можливості повною мірою дослідити діяльність центру, оскільки для проведення аудиту не були надані документи в повному обсязі, тому фактично перевірка проводилася лише за частково наданими документами й відкритими джерелами, зокрема - сайту публічних закупівель ProZorro.

"Акт перевірки надсилався офіційним листом до центру з проханням вжити заходів для усунення виявлених недоліків. Держкіно наразі не отримало відповіді, хоча двічі нагадувало листами про необхідність звітувати. На звернення ми теж не отримали відповідей від центру", - зазначили в Держкіно.

У зв'язку з відсутністю відповідей від Довженко-Центру про усунення недоліків за результатами перевірки в агентстві вважають за необхідне здійснити аудит діяльності центру на рівні Державної аудиторської служби.

Зазначається, що відомство вже ініціювало виконання експертної оцінки колекцій Центру. Держкіно вже отримало пропозиції до складу комісії від Державної архівної служби України, Міністерства юстиції України, також очікуються кандидати від Міністерства культури та інформаційної політики України.

Держкіно також чекає на пропозиції кандидатів від Довженко-Центру до складу комісії з проведення експертизи й уже зверталося до центру з офіційним листом щодо цього питання, а також пропонує Громадській раді при Держкіно подати своїх кандидатів до складу цієї комісії.

"Фонд і музей центру залишаться в тому статусі, в якому вони перебувають зараз, тобто як цілісний майновий комплекс", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в Держкіно заявляють, що наступним кроком стане проведення прозорого конкурсу на посаду директора Довженко-Центру.

"Наказ про порядок конкурсного відбору зараз перебуває на фінальній стадії, вже зареєстрований у Міністерстві юстиції України та має бути опублікований для набуття чинності найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, в планах - розпочати процес надання Довженко-Центру де-юре (не лише в назві, а й по суті) статусу національного, який має убезпечити його майно від використання не за призначенням.

"Ще один крок – вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дасть змогу Довженко-Центру працювати за профілем, як музей і архів", - заявили в Держкіно.

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для нього.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказ не передбачає ліквідацію центру, лише реорганізацію, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно та Кабінету Міністрів із проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника. Згодом він не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

10 листопада у Довженко-Центрі заявили, що в їхній будівлі проводять слідчі дії. Зокрема, відбувався обшук, правоохоронці шукали документи, пов'язані із забудовником, який зводить житловий комплекс біля Довженко-Центру, також СБУ вилучила печатку установи. 11 листопада правоохоронці знову приходили до Довженко-Центру.