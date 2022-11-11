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12:54 11.11.2022

"Укрпошта" завершила 9 міс.-2022 із чистим збитком 702,7 млн грн

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"Укрпошта" завершила 9 міс.-2022 із чистим збитком 702,7 млн грн

АТ "Укрпошта", згідно з міжнародними стандартами бухгалтерської звітності, завершило дев'ять місяців 2022 року із чистими збитками у розмірі 702,708 млн грн проти чистого прибутку 131,473 млн грн за аналогічний період 2021 року.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), чистий дохід поштового оператора за звітний період становив 7 млрд 418,94 млн грн, скоротившись на 7,9%.

Валовий прибуток упав учетверо – до 295,5 млн грн, а операційні збитки становили 798,8 млн грн проти 132,3 млн грн чистого прибутку за січень-вересень минулого року.

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя чисті збитки поштового оператора становили 514,822 млн грн проти чистого прибутку 7,342 млн грн на перше півріччя 2021 року, тоді як виторг скоротився на 12,6% - до 4,65 млрд грн.

У звіті за дев'ять місяців наголошується, що ситуація все ще залишається нестабільною: "Укрпошта" продовжує оцінювати отримані збитки внаслідок бойових дій, але не має доступу до активів, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Станом на 30 вересня 2022 року компанія тимчасово призупинила діяльність Херсонської та Луганської дирекцій. Також припинили роботу частину Запорізької, Миколаївської, Донецької та Харківської дирекцій, розташованих на окупованих територіях. Виплату зарплати на об'єктах на тимчасово окупованих територіях призупинено.

Водночас, незважаючи на обставини, компанія продовжує виконувати боргові зобов'язання перед кредиторами, зазначено у звіті.

Згідно з ним, "Укрпошта" продовжує реалізацію основних стратегічних інвестиційних проєктів, зокрема щодо автоматизації стаціонарних відділень поштового зв'язку, завершення переходу на пересувні відділення у сільській місцевості (за фінансової підтримки та рефінансування), впровадження ERP-системи та оновлення інших критичних ІТ-систем.

За третій квартал 2022 року запрацювало 11 точок базування, на яких розпочали діяльність 108 пересувних відділень у рамках проєкту "Сільське відділення".

Через воєнні дії компанія призупинила на невизначений час проєкти будівництва сортувальних хабів та депо, зокрема й розірвання укладених у 2021 році відповідних договорів на будівництво. При цьому вона продовжує реорганізацію логістичної мережі із фокусом на закупівлю нового сортувального обладнання та релокацію сортувальних центрів у зручніші приміщення, але в меншому масштабі інвестицій.

"Укрпошта" також продовжує проєкт з Ernst&Young та Kinstellar щодо вдосконалення корпоративного управління, хоча воєнний стан унеможливлює поширення проєкту на всій території країни. Незважаючи на це за третій квартал "Укрпошті" вдалося затвердити політику з комплаєнсу та розпочати зовнішню оцінку корупційних ризиків", – йдеться у звіті.

У ньому також зазначається, що компанія продовжила дію договору на купівлю контрольного пакету акцій одного з приватних комерційних банків України та планує завершити цю угоду до кінця 2022 року.

"Придбання банку дозволить утримати клієнтську базу та створити дієвий механізм забезпечення громадян фінансовими послугами у найвіддаленіших куточках країни, особливо під час війни", - наголошується у звіті.

Крім того, протягом третього кварталу 2022 року "Укрпошта" продала дев'ять об'єктів нерухомого майна загальною площею 5 972,37 кв. м. Сума надходжень від продажу становила 48,893 млн грн (без ПДВ), що, як очікується, дозволить оптимізувати витрати та підвищити рівень задоволеності клієнтів завдяки оновленню відділень.

Теги: #укрпошта #збитки

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