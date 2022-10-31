Мінцифри України запустить публічні Wi-Fi точки на випадок відключення електроенергії

Міністерство цифрової трансформації України планує запустити в Україні публічні Wi-Fi точки, які працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall на випадок відключення електроенергії.

"Ми хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. Зокрема, розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні та працювали незалежно від роботи енергомережі. Я не знаю, скільки буде таких точок доступу. Зараз робимо кілька тестових спотів, подивимося на їхню роботу і будемо масштабувати", - заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes.

Він зазначив, що Україна за сприяння Мінцифри отримала понад 20 тис. терміналів Starlink. З них 15 тис. фінансують міжнародні партнери: уряд Польщі, міністри цифрової трансформації ЄС, USAID – і термінали, і оплату за послуги зв'язку.

Наразі Мінцифри у процесі отримання ще 1570 терміналів від польських колег - частину з них планують використовувати для створення публічних точок Wi-Fi, частину – на залізниці, частину – на об'єктах соціальної інфраструктури та для потреб військових.

"Зараз ми думаємо, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми", - наголосив Федоров.

Він також зазначив, що публічні Wi-Fi споти почнуть працювати вже найближчого місяця.

"У нас обмаль часу, щоб довго запускати такі проєкти. Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі – масштабування", - заявив віцепрем'єр.