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17:16 31.10.2022

Мінцифри пропонує скасувати КРАІЛ

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Мінцифри пропонує скасувати КРАІЛ

Міністерство цифрової трансформації розробило програму цифровізації ігрової індустрії та запропонує Верховній Раді законопроект, що скасовує корупцію в сфері.

"До грального бізнесу є питання. Уряд окреслив нам конкретне завдання: максимально цифровізувати цей напрям. Ми проаналізували всі процеси та функції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та сформували певне бачення. Зараз структуруємо його у форматі законопроєкту. Далі дивитимемося, чи його підтримає Верховна Рада", - заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes.

За його словами, у Мінцифри запропонували рішення, що дозволить прибрати корупцію, зробити сферу прозорою для надання іноземним компаніям можливості інкорпоруватися в Україну та сплачувати податки.

"Наш аналіз та реінжиніринг галузі показав, що КРАІЛ не потрібна. У законопроєкті ми рекомендуємо її ліквідувати. Хочемо зробити автоматичну видачу ліцензій за вичерпними критеріями", - заявив Федоров.

Він зазначив, що у запропонованому Мінцифри законопроєкті прибрали всі можливості для перевірок – податки автоматично списуються під час вкладення коштів на рахунок, а також пропонується інший податковий агент.

"У мене немає оптимізму, що законопроєкт у такому форматі буде ухвалено. Нам уряд окреслив завдання, ми у форматі законопроєкту його вирішуємо. Далі – вже залежить від депутатів", - наголосив віцепрем'єр.

Як повідомлялося, раніше парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав пропозицію щодо заборони спрощеної системи оподаткування для грального бізнесу.

Теги: #ініціатива #краіл

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