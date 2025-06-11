Інтерфакс-Україна
Події
19:51 11.06.2025

Сербія готова долучитися до відновлення "одного-двох українських міст або регіону" для підтримки народу України - Вучич

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Сербія готова долучитися до відновлення "одного-двох українських міст або регіону" для підтримки народу України - Вучич

Президент Сербії Александр Вучич висловив готовність взяти патронат над відновленням "одного-двох українських міста або регіону", щоб конкретно продемонструвати українцям підтримку.

"Я хотів би отримати вашу підтримку, президенте Зеленський, щоб взяти одне-два міста або один невеликий регіон, який ми можемо відновити. І я думаю, що це було б дуже важливо для людей в Україні, якби вони отримали чітку та дуже конкретну підтримку", - сказав він на 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу.

Вучич подякував президенту Володимиру Зеленському за запрошення на саміт та висловив сподівання, що "ми зможемо зробити хоча б трохи більше для українського народу без великих слів та всього іншого".

"Я думаю, що ваш народ справді цього заслуговує", - додав президент.

Теги: #сербія #ініціатива #відновлення

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