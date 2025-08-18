Інтерфакс-Україна
Події
08:51 18.08.2025

Мінкультури ініціює створення Коаліції з протидії незаконному вивезенню культурних цінностей

Міністерство культури та стратегічних комунікаційініціює створення Коаліції з протидії незаконному вивезенню культурних цінностей.

"Зустріч стала черговим важливим етапом підготовки до міжнародної Конференції з питань протидії незаконному переміщенню українських культурних цінностей, запланованої на вересень. Захід буде присвячений формуванню національних підходів до роботи підрозділів, що протидіють злочинам проти культурної спадщини, та їхньої взаємодії з державними органами та міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні міністерства за результатами зустрічі заступника міністра Андрія Наджоса з міжнародними партнерами - представником Консультативної місії ЄС Матіасом Нойнером, дослідницями Curia Lab (США) Кетрін Гаррель і Фіоною Грінланд.

Зазначається, що на зустрічі заступник міністра представив ініціативу відомства — створення Коаліції з протидії незаконному вивезенню культурних цінностей, що буде міжсекторальною платформою, яка має об’єднати зусилля державних інституцій, міжнародних експертів, правоохоронних органів та громадянського суспільства задля системного реагування на злочини у сфері культури.

Також він повідомив, що триває робота над ініціюванням санкцій проти осіб та установ, причетних до легалізації викрадених об’єктів, і  над налагодженням співпраці з міжнародними організаціями задля притягнення винних до відповідальності.

Зі свого боку, партнери з Curia Lab представили результати досліджень, проведених у співпраці з Європейським Союзом, що стосуються масштабного незаконного переміщення культурних об’єктів з тимчасово окупованих територій. За словами Грінланд, РФ від початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла понад 650 тис. одиниць культурної спадщини - музейні артефакти, архіви, книги, ікони, твори мистецтва.

Крім того, зазначається, що вже ідентифіковано щонайменше 67 українських музеїв, з яких об’єкти були вивезені та перереєстровані у російських державних фондах, часто — зі зміненим описом та фальсифікованим походженням.

"Задокументовано також факти цифрової каталогізації артефактів, що свідчить про спроби легалізувати їх як частину "російської культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.

