Телеком

13:49 25.10.2022

Понад 47% випадків шахрайства містять обіцянку виграшу чи перемоги в неіснуючих акціях - "Київстар"

2 хв читати
Понад 47% випадків шахрайства містять обіцянку виграшу чи перемоги в неіснуючих акціях - "Київстар"

Понад 47% випадків кібершахрайства в Україні містять обіцянку виграшу чи перемоги в неіснуючих акціях, свідчать результати опитування, проведеного мобільним оператором компанією "Київстар".

Зокрема, 32,2% абонентів "Київстару" стикалися із повідомленнями про перемогу в неіснуючій акції, ще 15% - з обіцянкою виграшу в разі сплати комісії, повідомив оператор у вівторок.

Дзвінок від "оператора" з проханням назвати пароль із SMS отримували 13,6% абонентів; 5,5% отримували невеликий грошовий переказ із подальшою спробою отримати дані банківської картки. 4,6% абонентів отримували дзвінок із повідомленням, що син/дочка потрапили в біду; 1,3% стикалися із крадіжкою мобільного номера.

Водночас, згідно з опитуванням, 27,7% респондентів не стикалися з фактами кібершахрайства.

"Є позитивні зрушення у ставленні українців до кібербезпеки. Це важливо, адже найчастіше кібершахрайство – це соціальна інженерія, де зловмисники вдаються до психологічних підходів, щоб виманити матеріальні цінності чи персональні дані. Це стосується й інформаційної гігієни: не вміючи відрізнити правди від вигадки, люди ризикують опинитися в неприємних ситуаціях", – наведено в повідомленні слова директора з кібербезпеки "Київстару" Юрія Прокопенка.

Реакція опитаних на дії шахраїв також змінилася. Зокрема, 97,3% з опитаних не виконають вказівок щодо операцій із банківською карткою після дзвінка з незнайомого номера; 94,7% не повідомлять дані, якщо до них зателефонує нібито співробітник мобільного оператора/банку, щоб дізнатися код або пароль із SMS.

Уже 81,2% користувачів, отримуючи повідомлення про виграш від незнайомого адресата, перевіряють достовірність інформації; 77,5% шукають першоджерела інформації, перш ніж перейти за посиланням, що надійшло в SMS-повідомленні або на e-mail, а 77,9% – знають, що в разі кібершахрайства потрібно повідомити кіберполіції та поліції.

Крім того, 60,5% опитаних абонентів уживають додаткових заходів щодо запобігання шахрайству на пристроях (мобільному телефоні, комп'ютері тощо), а 60,5% захищають фінансовий номер телефону, верифікований банком.

В опитуванні взяли участь понад 700 користувачів гаджетів.

Теги: #шахрайство #київстар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 21.10.2022
Жодні громадяни чи компанії РФ не впливають на "Київстар" - компанія

Жодні громадяни чи компанії РФ не впливають на "Київстар" - компанія

16:04 19.10.2022
"Київстар" продовжив дію "Роумінгу як вдома" до кінця року

"Київстар" продовжив дію "Роумінгу як вдома" до кінця року

16:35 18.10.2022
Київстар забезпечив гуманітарною допомогою 40 геріатричних пансіонатів України

Київстар забезпечив гуманітарною допомогою 40 геріатричних пансіонатів України

23:21 16.10.2022
Абоненти у звільнених населених пунктах отримують бонуси для безоплатного зв’язку

Абоненти у звільнених населених пунктах отримують бонуси для безоплатного зв’язку

17:44 12.10.2022
У Чернівцях затримано адвоката, який продавав передані для ЗСУ автомобілі

У Чернівцях затримано адвоката, який продавав передані для ЗСУ автомобілі

12:41 10.10.2022
Мережа "Київстар" працює, є складнощі з електроживленням

Мережа "Київстар" працює, є складнощі з електроживленням

18:45 07.10.2022
Компанія VAS, що спеціалізується на дистанційному виявленні ризику обману за голосом, розпочала роботу в Україні

Компанія VAS, що спеціалізується на дистанційному виявленні ризику обману за голосом, розпочала роботу в Україні

11:12 30.09.2022
В ООН повідомляють про випадки шахрайства із використанням назви Гуманітарного фонду для України

В ООН повідомляють про випадки шахрайства із використанням назви Гуманітарного фонду для України

14:45 23.09.2022
"Київстар" та lifecell відновили зв'язок на деокупованих територіях Харківщини

"Київстар" та lifecell відновили зв'язок на деокупованих територіях Харківщини

13:02 19.09.2022
"Київстар" інвестував 200 млн грн на прискорення інтернету до 1 Гбіт/с

"Київстар" інвестував 200 млн грн на прискорення інтернету до 1 Гбіт/с

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Національний оборонний хакатон-2022 перенесено у зв'язку з загостренням ситуації з ракетними обстрілами РФ й атаками дронів

До п'ятірки міст за переглядами російськомовного телеканалу "FreeДом" у YouTube входять Москва, Санкт-Петербург, Київ, Сочі та Краснодар - Мінкультури

На деокупованих територіях якнайшвидше відновлюватимуть зв'язок та інтернет - Мінреінтеграції

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ОСТАННЄ

У роботі WhatsApp зафіксовано глобальний збій

lifecell запустив базову станцію на сонячних батареях

Маск планує скоротити 75% співробітників Twitter на тлі прогресу в закритті угоди

Україна та Швейцарія підписали Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації

Мінцифри розпочало бета-тестування сервісу зі зміни місця проживання для ВПО в "Дії"

"Нова пошта" планує відкрити 20 мобільних відділень без е/е для роботи на деокупованих територіях

"Нова Пошта" відкрила відділення у Кракові, у планах - ще 10 відділень у Польщі

Національний оборонний хакатон-2022 перенесено у зв'язку з загостренням ситуації з ракетними обстрілами РФ й атаками дронів

Робоча група на чолі з Федоровим підготує проєкт оптимізації міністерств - Арахамія

Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА