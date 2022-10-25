Понад 47% випадків шахрайства містять обіцянку виграшу чи перемоги в неіснуючих акціях - "Київстар"

Понад 47% випадків кібершахрайства в Україні містять обіцянку виграшу чи перемоги в неіснуючих акціях, свідчать результати опитування, проведеного мобільним оператором компанією "Київстар".

Зокрема, 32,2% абонентів "Київстару" стикалися із повідомленнями про перемогу в неіснуючій акції, ще 15% - з обіцянкою виграшу в разі сплати комісії, повідомив оператор у вівторок.

Дзвінок від "оператора" з проханням назвати пароль із SMS отримували 13,6% абонентів; 5,5% отримували невеликий грошовий переказ із подальшою спробою отримати дані банківської картки. 4,6% абонентів отримували дзвінок із повідомленням, що син/дочка потрапили в біду; 1,3% стикалися із крадіжкою мобільного номера.

Водночас, згідно з опитуванням, 27,7% респондентів не стикалися з фактами кібершахрайства.

"Є позитивні зрушення у ставленні українців до кібербезпеки. Це важливо, адже найчастіше кібершахрайство – це соціальна інженерія, де зловмисники вдаються до психологічних підходів, щоб виманити матеріальні цінності чи персональні дані. Це стосується й інформаційної гігієни: не вміючи відрізнити правди від вигадки, люди ризикують опинитися в неприємних ситуаціях", – наведено в повідомленні слова директора з кібербезпеки "Київстару" Юрія Прокопенка.

Реакція опитаних на дії шахраїв також змінилася. Зокрема, 97,3% з опитаних не виконають вказівок щодо операцій із банківською карткою після дзвінка з незнайомого номера; 94,7% не повідомлять дані, якщо до них зателефонує нібито співробітник мобільного оператора/банку, щоб дізнатися код або пароль із SMS.

Уже 81,2% користувачів, отримуючи повідомлення про виграш від незнайомого адресата, перевіряють достовірність інформації; 77,5% шукають першоджерела інформації, перш ніж перейти за посиланням, що надійшло в SMS-повідомленні або на e-mail, а 77,9% – знають, що в разі кібершахрайства потрібно повідомити кіберполіції та поліції.

Крім того, 60,5% опитаних абонентів уживають додаткових заходів щодо запобігання шахрайству на пристроях (мобільному телефоні, комп'ютері тощо), а 60,5% захищають фінансовий номер телефону, верифікований банком.

В опитуванні взяли участь понад 700 користувачів гаджетів.