Парламент України у 2023 році планує витратити на свій телеканал майже 50 млн грн - нардеп

Український парламент планує витратити на телеканал "Рада" у 2023 році понад 49 млн грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Згідно з проєктом кошторису парламенту на наступний рік, у 2023 році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн", - написав Железняк у понеділок у своєму телеграм-каналі.

Як випливає із проєкту кошторису, оприлюдненого Железняком, фінансування газети "Голос України" становитиме 23,8 млн грн.