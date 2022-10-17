Телеком

15:06 17.10.2022

Парламент України у 2023 році планує витратити на свій телеканал майже 50 млн грн - нардеп

1 хв читати
Парламент України у 2023 році планує витратити на свій телеканал майже 50 млн грн - нардеп

Український парламент планує витратити на телеканал "Рада" у 2023 році понад 49 млн грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Згідно з проєктом кошторису парламенту на наступний рік, у 2023 році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн", - написав Железняк у понеділок у своєму телеграм-каналі.

Як випливає із проєкту кошторису, оприлюдненого Железняком, фінансування газети "Голос України" становитиме 23,8 млн грн.

 

Теги: #рада #телеканал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:20 14.10.2022
Монобільшість пропонує збільшити військові видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

Монобільшість пропонує збільшити військові видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

18:32 13.10.2022
Рада ухвалить проєкт бюджету-2023 у листопаді - нардеп

Рада ухвалить проєкт бюджету-2023 у листопаді - нардеп

12:17 11.10.2022
Стефанчук: Визнання РФ державою - спонсором тероризму спричинить санкції для країн, які співпрацюють з нею в будь-яких сферах

Стефанчук: Визнання РФ державою - спонсором тероризму спричинить санкції для країн, які співпрацюють з нею в будь-яких сферах

20:44 10.10.2022
Комітет Ради закликає комітети із закордонних справ країн ООН припинити всі відносини з РФ

Комітет Ради закликає комітети із закордонних справ країн ООН припинити всі відносини з РФ

17:27 07.10.2022
ВР прийняла за основу проєкт держбюджету-2023 - Шмигаль

ВР прийняла за основу проєкт держбюджету-2023 - Шмигаль

13:23 07.10.2022
ВР змінила порядок військового обліку для жінок

ВР змінила порядок військового обліку для жінок

13:08 07.10.2022
ВР просить міжнародні організації створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України

ВР просить міжнародні організації створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України

22:15 06.10.2022
Рада запровадила в Україні е-резиденство

Рада запровадила в Україні е-резиденство

20:40 06.10.2022
Кондратюк закликала парламенти країн світу не визнавати результатів фейкових референдумів

Кондратюк закликала парламенти країн світу не визнавати результатів фейкових референдумів

16:58 06.10.2022
Рада відкликала Рабіновича, Васильковського та Кузьміна з комітетів

Рада відкликала Рабіновича, Васильковського та Кузьміна з комітетів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До п'ятірки міст за переглядами російськомовного телеканалу "FreeДом" у YouTube входять Москва, Санкт-Петербург, Київ, Сочі та Краснодар - Мінкультури

На деокупованих територіях якнайшвидше відновлюватимуть зв'язок та інтернет - Мінреінтеграції

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

ОСТАННЄ

Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

У Пентагоні шукають варіанти для подальшого функціонування системи зв'язку Starlink в Україні

Федоров: Термінали Starlink продовжать працювати в Україні

Україна знайде рішення, щоб Starlink продовжив роботу, - Подоляк

"Укрпошта" випустила нові поштові марки до Дня захисників

Експерт заявляє про штучно створений дефіцит на ринку телереклами

"Укртелеком" передав ЗСУ перші три "Валькірії" вартістю близько 2 млн грн

Зв'язок в Україні практично повністю відновлений після обстрілу

Країни-члени МСЕ фінансово підтримують відновлення української телеком-інфраструктури - Держспецзв'язку

Мобільні оператори 10-11 жовтня відновили роботу понад 3 тис. базових станцій у всій Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА