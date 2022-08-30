Телеком

16:32 30.08.2022

Маск направив новий лист Twitter, намагаючись розірвати угоду

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Маск направив новий лист Twitter, намагаючись розірвати угоду

Юристи Ілона Маска направили новий лист керівництву Twitter Inc., навівши в ньому додаткові причини, що дають змогу, на їхню думку, главі Tesla Inc. розірвати угоду про купівлю соцмережі.

Нові обґрунтування пов'язані з нещодавніми заявами ексглави Служби безпеки Twitter Пейтера Затко, який звинуватив раніше в цьому місяці компанію в приховуванні серйозних проблем з безпекою і заниженні даних про кількість фейкових акаунтів на її платформі.

Листа було направлено Twitter 29 серпня, про що Маск повідомив комісію з цінних паперів і бірж (SEC) у вівторок. У листі наголошується, що заяви Затко, якщо вони підтвердяться, означатимуть порушення компанією угоди з Маском, оскільки факти, про які повідомив ексглава Служби безпеки Twitter, були добре відомі керівництву компанії, коли воно укладало угоду.

Як повідомлялося, Канцлерський суд американського штату Делавер призначив на 17 жовтня дату початку розглядів за позовом Twitter до Маска у зв'язку з відмовою мільярдера від купівлі соцмережі.

Twitter прийняла пропозицію Маска про купівлю за $ 44 млрд 25 квітня, а 8 липня Маск повідомив компанію, що має намір розірвати угоду, оскільки не отримав реальних даних про кількість фейкових акаунтів.

Твердження Затко дають нові підстави для розриву угоди з купівлі Twitter Маском, якщо колишні доводи, заявлені главою Tesla 8 липня, з якоїсь причини здадуться непереконливими, йдеться в листі.

Акції соцмережі втрачають в ціні 0,7% під час попередніх торгів у вівторок, вартість паперів Tesla зросла на 1,6%.

Теги: #twitter #маск

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