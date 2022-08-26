"Укртелеком" планує обладнати Wi-Fi точками понад 400 шкільних укриттів

АТ "Укртелеком" планує на безоплатній основі забезпечити Wi-Fi-доступ до інтернету в укриттях понад 400 шкіл України, повідомила пресслужба компанії у п'ятницю.

"До "Укртелекому" надійшли заявки від 398 шкіл. Більшість із них оператор отримав безпосередньо, контактуючи з адміністрацією навчальних закладів, що користуються його послугами, інша частина надійшла в рамках урядової ініціативи зі створення безпечних і комфортних умов навчання для школярів - всеукраїнська ініціатива "Wi-Fi в укриттях", – зазначила компанія.

Згідно з релізом, найбільша кількість заявок надійшла з Чернігівської та Хмельницької областей і Києва.

Крім того, ініціативу підтримали близько 30 компаній-партнерів "Укртелекому" з розвитку оптичних мереж. Їхні фахівці виконують роботи з підключення, використовуючи обладнання та ресурси "Укртелекому".

Станом на 25 серпня 60 шкільних укриттів уже облаштовано Wi-Fi від "Укртелекому". Компанія очікує у рамках виконання підключення укриттів у більше ніж 400 школах.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 16 серпня повідомив, що 2736 шкіл потребують проведення швидкісного інтернету в укриття, а 558 шкіл уже мають Wi-Fi в укриттях.