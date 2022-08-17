Близько 5% харківських айтішників поповнили лави ЗСУ, близько 9% приєдналися до "кібервійськ" - член наглядової ради Харківського IT Кластера

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну харківським IT-компаніям вдалося зберегти більшу частину бізнесу, повідомив член наглядової ради Харківського IT Кластера Дмитро Яковлєв.

"Війна вплинула менше, ніж очікували... Ми змогли зберегти майже 95% нашого бізнесу, наших людей, наших команд, які зараз продовжують працювати", - сказав Яковлєв на брифінгу в середу.

За його словами, із 40-50 тис. фахівців, які працювали в харківських IT-компаніях до 24 лютого, близько 90% залишили регіон, проте продовжують працювати дистанційно та за змогою сплачувати податки до місцевих бюджетів.

"Ми вміємо працювати віддалено, й це наш козир. Це нам зараз допомагає зберігати ті обсяги доходів, які були. Ми розуміємо, що дуже важливо, щоб айтішники продовжували сплачувати податки саме тут. Хоча вони поїхали, ми робимо все, щоб податки платилися у необхідному обсягу до наших місцевих бюджетів. Тому що ми розуміємо, що за ці гроші відбувається і відбуватиметься відновлення нашого міста, нашого регіону", - сказав Яковлєв.

Він зазначив, що близько 5% харківських айтішників вступили до лав ЗСУ, близько 9% беруть участь у "кібервійськах". За 5 місяців компанії, що входять до Харківського IT Кластера, спрямували на різні види допомоги (військовим, медикам, мирним громадянам) майже 900 млн грн.

Водночас Яковлєв зазначив, що є низка ризиків, які можуть призвести до зниження попиту на українських IT-фахівців.

"Ми бачимо певні ризики, які можуть призвести до зниження попиту на українських айтішників. Наприклад, ситуація з неможливістю виїзду наших фахівців за кордон у відрядження. Я маю на увазі тимчасовий виїзд, відрядження заради зустрічі з нашими замовниками", - сказав Яковлєв.

Харківський IT Кластер – це громадська організація, яка з 2015 року об'єднує провідні IT-компанії, місцеву владу та вищі навчальні заклади для впровадження комплексних змін в IT-екосистемі міста.