Телеком

15:25 09.08.2022

Наявність проблем із бронюванням ІТ-фахівців та їх тимчасовим виїздом може призвести до регресу розвитку ІТ-індустрії - ІТU

2 хв читати
Наявність проблем із бронюванням ІТ-фахівців та їх тимчасовим виїздом може призвести до регресу розвитку ІТ-індустрії - ІТU

Експортна ІТ-індустрія у червні 2022 року показала зниження темпів зростання, повідомляється на сайті асоціації IT Ukraine.

"Експортна ІТ-індустрія витримала виклики, показала стійкість та продовжує підтримувати економіку України. Проте показники експорту за червень свідчать про зниження темпів зростання порівняно з двома попередніми воєнними місяцями", - зазначив виконавчий директор IT Ukraine Костянтин Васюк, слова якого наведено у повідомленні.

Він пояснив, що достовірними чинниками таких тенденцій стали зміни валютної політики НБУ у травні, невизначеність термінів запровадження нових процедур щодо можливості бронювання ІТ-фахівців та їхнього тимчасового виїзду у відрядження за кордон.

За даними Національного банку України, які наводить ITU, обсяг експорту комп'ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить $3,74 млрд, що на 23% більше, ніж за аналогічний період попереднього року – майже 110 млрд грн надходжень до економіки України.

Натомість сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі становила 32,6 млрд грн.

"Національна ІТ-індустрія все ще зберігає значний потенціал зростання. Однак якщо критично важливі питання не будуть вирішені протягом найближчих тижнів, то вже в наступних звітних періодах ми, ймовірно, побачимо регрес", - заявив Васюк.

Як повідомлялося, IT Ukraine відзначає високу стійкість ІТ-ринку України в умовах активної фази воєнних дій: під час війни 77% ІТ-компаній залучили нових клієнтів, більше половини планують зрости на 5-30% цього року.

ІТ Ukraine - найбільша асоціація ІТ-компаній, що об'єднує 120 учасників та понад 80 тис. ІТ-фахівців.

Теги: #економіка #іт_індустрія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 02.08.2022
Виробничі очікування бізнесу покращуються, проте оцінка економічної ситуації та держполітики погіршилася - опитування ІЕД

Виробничі очікування бізнесу покращуються, проте оцінка економічної ситуації та держполітики погіршилася - опитування ІЕД

17:31 29.07.2022
Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

12:24 29.07.2022
Підтримка фармацевтичної промисловості має стати одним із головних пріоритетів для держави – Ігор Стаковиченко

Підтримка фармацевтичної промисловості має стати одним із головних пріоритетів для держави – Ігор Стаковиченко

11:55 25.07.2022
Треба готуватися до важких економічних сценаріїв – заступник голови НБУ та президент KSE

Треба готуватися до важких економічних сценаріїв – заступник голови НБУ та президент KSE

11:49 24.07.2022
Новий зліт криптовалют буде тимчасовим – експерт Ігор Стаковиченко

Новий зліт криптовалют буде тимчасовим – експерт Ігор Стаковиченко

12:32 14.07.2022
Експерт Ігор Стаковиченко розповів, якою має стати Україна після війни

Експерт Ігор Стаковиченко розповів, якою має стати Україна після війни

15:15 13.07.2022
Глави фінансових відомств G20 зустрінуться 15-16 липня, у фокусі уваги - інфляція та валютні ризики

Глави фінансових відомств G20 зустрінуться 15-16 липня, у фокусі уваги - інфляція та валютні ризики

20:02 28.06.2022
Макрон стурбований спекуляціями на ринках енергоносіїв із використанням геополітичного контексту

Макрон стурбований спекуляціями на ринках енергоносіїв із використанням геополітичного контексту

22:03 15.06.2022
Список учасників Петербурзького економічного форуму свідчить про втрату підтримки РФ світовим бізнесом

Список учасників Петербурзького економічного форуму свідчить про втрату підтримки РФ світовим бізнесом

19:27 06.06.2022
Порошенко: Для розвитку економіки України потрібен статус кандидата в члени ЄС та закінчення війни через глобальне послаблення РФ

Порошенко: Для розвитку економіки України потрібен статус кандидата в члени ЄС та закінчення війни через глобальне послаблення РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

Хакери використовують для кібератак в Україні теми штрафів від податкового та ядерного тероризму

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

ОСТАННЄ

YouTube запустив автоматичні українські субтитри

Соцмережі як джерело інформації використовують 76,6% українців – дослідження

"Київстар" закриває мобільні фінсервіси

Плануємо зберегти послугу "Роумінг як вдома" до кінця цього року – президент "Київстару"

Національний роумінг – механізм для НС, немає сенсу тримати його в переважно безпечних зонах – президент "Київстару"

Супутникові оператори SES та Intelsat ведуть переговори про злиття

Мобільна галузь України перебуває у довгостроковому низхідному тренді - президент "Київстару"

Регуляторні норми взаємин між співробітником та роботодавцем застаріли - президент "Київстару"

Мобільні оператори просять державу не оподатковувати безкоштовні сервіси – президент "Київстару"

Мінцифри планує до вересня підключити всі школи з бомбосховищами до інтернету

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА