Наявність проблем із бронюванням ІТ-фахівців та їх тимчасовим виїздом може призвести до регресу розвитку ІТ-індустрії - ІТU

Експортна ІТ-індустрія у червні 2022 року показала зниження темпів зростання, повідомляється на сайті асоціації IT Ukraine.

"Експортна ІТ-індустрія витримала виклики, показала стійкість та продовжує підтримувати економіку України. Проте показники експорту за червень свідчать про зниження темпів зростання порівняно з двома попередніми воєнними місяцями", - зазначив виконавчий директор IT Ukraine Костянтин Васюк, слова якого наведено у повідомленні.

Він пояснив, що достовірними чинниками таких тенденцій стали зміни валютної політики НБУ у травні, невизначеність термінів запровадження нових процедур щодо можливості бронювання ІТ-фахівців та їхнього тимчасового виїзду у відрядження за кордон.

За даними Національного банку України, які наводить ITU, обсяг експорту комп'ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить $3,74 млрд, що на 23% більше, ніж за аналогічний період попереднього року – майже 110 млрд грн надходжень до економіки України.

Натомість сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі становила 32,6 млрд грн.

"Національна ІТ-індустрія все ще зберігає значний потенціал зростання. Однак якщо критично важливі питання не будуть вирішені протягом найближчих тижнів, то вже в наступних звітних періодах ми, ймовірно, побачимо регрес", - заявив Васюк.

Як повідомлялося, IT Ukraine відзначає високу стійкість ІТ-ринку України в умовах активної фази воєнних дій: під час війни 77% ІТ-компаній залучили нових клієнтів, більше половини планують зрости на 5-30% цього року.

ІТ Ukraine - найбільша асоціація ІТ-компаній, що об'єднує 120 учасників та понад 80 тис. ІТ-фахівців.