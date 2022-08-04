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15:08 04.08.2022

Мобільна галузь України перебуває у довгостроковому низхідному тренді - президент "Київстару"

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Мобільна галузь України перебуває у довгостроковому низхідному тренді - президент "Київстару"

Оператор "Київстар" очікує продовження падіння прибутковості мобільної галузі в Україні на тлі воєнних дій.

"Був тренд зростання перший-другий місяць (року - Інтерфакс-Україна) до 24 лютого, потім була дивна, ситуативна, кризова гірка. І після цього моменту ми починаємо спускатися. На жаль, у моєму розумінні ми перебуваємо у довгостроковому низхідному тренді, і я буду дуже радий, якщо ми досягнемо дна до кінця цього року. Поки що ми просто рухаємося вниз", - повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" президент мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров.

Він також зазначив, що з маржею ситуація значно гірша, оскільки сильно змінилася структура доходу: зріс низькомаржинальний міжнародний дохід, посилився вплив інфляції та девальвації, а соціальні ініціативи та безкоштовні сервіси, які надаються українцям під час активної фази війни, зумовлюють додаткове навантаження на компанію.

"Треба розуміти: маржинальність близько 10% у бізнесі, що реінвестує понад 20% - це в принципі негативний результат на рівні чистого фінансового потоку", - наголосив Комаров.

Як повідомлялося, "Київстар" у другому кварталі 2022 року знизив показник EBITDA на 4,8% за зростання виторгу на 3,9% (у доларах – на 2%) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 7,370 млрд грн.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передання даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 3G. Його послугами до кінця 2020 року користувалися близько 25,9 млн абонентів мобільного зв'язку і близько 1,1 млн клієнтів фіксованого інтернету.

Акціонером "Київстару" є міжнародна група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.). Акції групи котируються на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #тенденції #мобільна_галузь

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